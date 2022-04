By

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malika) यांना ईडीने (ED) अंडरवर्ल्डशी संबंध आणि मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. या प्रकरणी मुंबई न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिल्याने नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. (Nawab Malika Run to the Supreme Court against EDs action)

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी (Dawood Ibrahim) कथित स्वरूपात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी नवाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी ईडीने (ED) अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना कोर्टाने १३ दिवसांची ईडीची कोठडी सुनावली होती. नवाब मलिक यांना तुरुंगात बेड आणि अंथरुणासोबत एक खुर्ची देण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाकडून परवानगी देण्यात आली आहे.

हेही वाचा: सोनिया गांधींचा PM मोदींना टोमणा, म्हणाल्या...

नवाब मलिक (Nawab Malika) यांना अटक केल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांना प्रकृती अस्वास्थामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांना पाठदुखी व इतर व्याधींचा त्रास होत असल्याची चर्चा होती. त्यानंतर आता मलिक (Nawab Malika) यांनी कोर्टाकडे बेड, खुर्चीची मागणी केली होती. कोठडी संपत असल्याने त्यांनी पुन्हा मुंबईतील विशेष पीएमएलए कोर्टात हजर करण्यात आले. तेव्हा कोर्टाने त्यांना ४ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.

नवाब मलिकांच्या वकिलांनी मलिकांच्या अटक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच न्यायालयीन कोठडीला विरोध दर्शवला आहे. मुळातच ईडीची कारवाई बेकायदा असल्याचे सांगत मुंबई हायकोर्टातही ईडीच्या कारवाईला आव्हान दिले. मात्र, मुंबई न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे नबाव मलिक (Nawab Malika) यांनी ईडीच्या (ED) कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे.