बृजभूषण हे मॅनेज होऊ शकतील अशी व्यक्ती नाही - शरद पवार

By

पुणे : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काहीदिवसांपूर्वी अयोध्या दौऱ्याची घोषणा केली, मात्र त्यांच्या या दौऱ्याला भाजपचे खासदार बृजभूषण सिंह यांनी विरोध केला होता, त्यानंतर त्यांचे राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासोबत फोटो शेअर करत आरोप करण्यात आले होते. या आरोपानंतर आज शरद पवारांनी बृजभूषण यांच्यासोबतच्या संबंधाबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे. (NCP sharad pawar on bjp up mp opposing mns raj thackarey over ayodhya visit)

शरद पवार म्हणाले की, मी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परीषदेचा ३० वर्षापासून अध्यक्ष आहे, मी अध्यक्ष असताना राष्ट्रीय संघटनेचं काम बृजभूषण पाहातात, आम्हा लोकांना तिथं लक्ष द्यायला वेळ नाही. ते दिल्लीमध्ये असतात त्यामुळं ते या कामात लक्ष घालतात. त्यांची काही मते आहेत, विचारधारा आहे. पण आम्ही खेळाच्या क्षेत्रामध्ये ते आणत नाही आणि त्यांनी जी काही मतं मांडली ती त्यांची वयक्तिक मतं होती, त्यांना कुणी मॅनेज केलं हे डोक्यातून काढून टाका. बृजभूषण हा कोण मॅनेज करू शकेल अशी व्यक्ती नाही असे शरद पवार यांनी म्हणाले.

हेही वाचा: किंग खानचा जलवा, 'ती' आयकॉनिक पोझ बनली ट्विटरवर हॅशटॅग!

दरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ५ जून रोजी त्यांचा अयोध्येचा दौरा घोषीत केला होता. पण या ठिकाणी येण्यापासून बृजभूषण सिंह यांनी त्यांना रोखलं होतं. आधी उत्तर भारतीय नागरिकांची माफी मागा मगच अयोध्येत येऊ देऊ, असा पवित्रा बृजभूषण सिंह यांनी घेतला होता. त्यामुळं राज ठाकरेंना आपला दौरा रद्द करावा लागला. तसेच मनसे कडून शरद पवार आणि बृजभूषण सिंह यांचे सोबतचे फोटो ट्वीट करत शरद पवार बृजभूषण यांच्या भूमिकेशी संबंध असल्याचे आरोप करण्यात आले होते.

हेही वाचा: उस्मानाबाद, औरंगाबादच्या नामांतराची प्रक्रिया पूर्ण; खैरेंचं मोठं विधान