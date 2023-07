मुंबई : राष्ट्रवादीच्या घटनेनुसार पक्षाची संघटनात्मक रचना झालेली नाही, त्यामुळं कोणीही कोणाला पक्षातून काढू शकत नाही, असा दावा अजितदादा गटाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी केला आहे. असं सांगताना त्यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत घेतलेली बैठक बेकायदा असल्याचा दावा केला आहे. (NCP Constitution No one can remove anyone organizational structure of NCP is fraud Prafull Patel big claim)

प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, काल दिल्लीत एक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बैठक झाली, ती अधिकृत नव्हती. पक्षाचे काही नियम आहेत, पक्षाची नियम आणि घटना तयार करावी लागते. घटनेतील नियमांनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात कधीही निवडुका झालेल्या नाहीत.

त्यामुळं पक्षातील सर्व नियुक्त्या या बेकायदा आहेत. त्यामुळं काल शरद पवारांनी ज्या ९ आमदारांसह सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई चुकीची आहे. कोणीही कोणावर कारवाई करु शकत नाही, असंही पटेल यांनी म्हटलं आहे.

सन २०२२ मध्ये अधिवेशन झालं तरी ते खुलं अधिवेशन होत, यामध्ये निवडणूक प्रकिया झाली नव्हती. महाराष्ट्रातच राष्ट्रवादीमध्ये कधीच निवडणुका झाल्या नाहीत, तर इतर ठिकाणचा तर विषयच येत नाही. त्यामुळं माझ्या सह्यांनी काही पदाधिकारी नियुक्त्या झाल्या होत्या, त्या देखील बेकायदा आहेत.

त्यानुसार, मी माझ्या सहीने राष्ट्रीय पातळींवर अनेक नियुक्त्या केल्या आहे, त्या सगळ्या बेकायदेशीर आहेत. त्याचप्रमाणं मी नियुक्ती केलेले प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची नियुक्ती देखील बेकायदा आहे. त्यामुळं आम्हाला अपात्र करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही. राष्ट्रवाची प्रदेशाध्यक्षच बेकायदा असेल तर कारवाई कशी होईल? अशा शब्दांत पटेल यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.