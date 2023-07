मुंबई : अजित पवारांनी काही सहकाऱ्यांसोबत वेगळी चूल मांडल्यानं राष्ट्रवादीत उभी फूट पडली आहे. पण राष्ट्रवादी फोडण्याच्या कटात निवडणूक आयोगही सामील असल्याचं गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते जितेंद्र आव्हाड यांनी केलं आहे. पत्रकार परिषदेत ते माध्यमांशी बोलत होते. (NCP Crisis ECI also involved in conspiracy to break NCP a serious allegation made by Jitendra Awhad)

आव्हाड म्हणाले, अजितदादा गटाचे लोक ३० तारखेला निवडणूक आयोगाकडं गेले आणि ५ तारखेला आयोग सांगतंय की ते आमच्याकडं आले होते. का निवडणूक आयोगाला याआधी हे कळवता आलं नाही? म्हणजे हा कटाचा, षडयंत्राचा भाग आहे. यामध्ये इलेक्शन कमिशन देखील सामिल आहे. हे फसवाफसवीचे उद्योग आहेत. त्यांनी दिलेल्या पत्राला बॅकडेटेट करायला किती वेळ लागतो?

तुम्ही हेच प्रयोग कर्नाटकात, मध्य प्रदेशात, गोव्यात केलेत. पण सगळीकडून लोकांचा उद्रेक दिसतोय. लोकांना हे पटत नाहीए. सत्ताकेंद्र हेच जर सर्वस्व असेल आणि ते मिळवण्यासाठी वट्टेल ते करायचं असेल तर हा देश तुटला म्हणून समजावं, अशा शब्दांत आव्हाडांनी टीका केली.