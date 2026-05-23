राज्यसभेसाठी छगन भुजबळांचा पत्ता कट? जागेसाठी राष्ट्रवादीत नव्या 'या' ४ नावांची चर्चा; महायुतीचा '१२-३-२' फॉर्म्युला काय?

महाराष्ट्रातील रिक्त राज्यसभा जागांसाठी महायुतीमध्ये डावपेचांचे गणित सुरू झाले आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यात येणाऱ्या जागेवरून पक्षात अंतर्गत संघर्ष स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ बऱ्याच काळापासून या जागेवर आपला दावा सांगत होते. परंतु पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीने त्यांच्या योजनांवर पाणी फेरले आहे..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पक्षाला भुजबळ यांच्याकडेच राज्य राजकारण आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी सोपवायची आहे. त्यामुळे त्यांना दिल्लीला पाठवण्याची कल्पना स्थगित करण्यात आली आहे. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपली 'संसदीय निष्ठा' आणि 'स्थानिक कार्ड' पुरेपूर वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. उमेदवाराचे नाव पुढील आठवड्यात अधिकृतपणे जाहीर केले जाईल. .MLC Election: महायुतीत जागावाटपावरून तणाव! 'नो कॉम्प्रोमाइज' मोडमध्ये शिंदेसेना; ७ जागांसाठी आक्रमक भूमिका घेत भाजपवर दबाव.सध्या चर्चेत असलेल्या तीन-चार प्रमुख नावांमध्ये ज्येष्ठ नेते सुबोध मोहिते-पाटील, अविनाश आदिक आणि प्रमोद हिंदुराव आघाडीवर आहेत. कोअर कमिटीचा विश्वास आहे की, राज्यातील एका दीर्घकाळ कार्यरत आणि समर्पित व्यक्तीला संसदेत पाठवल्यास पक्ष कार्यकर्त्यांना एक सकारात्मक संदेश जाईल. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन महायुती पक्षांनी राज्यसभा आणि महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकांसाठी एकमत साधले आहे. .प्राथमिक जागावाटपानुसार (१२-३-२), पक्षांनी खालील मतदारसंघांवर आपला दावा सांगितला आहे:भाजप (१२ जागा): नागपूर, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर-जालना, सातारा-सांगली, पुणे, जळगाव, नांदेड, भंडारा-गोंदिया, अमरावती, लातूर-धाराशिव-बीड आणि सोलापूर.शिवसेना-शिंदे गट (३ जागा): ठाणे, नाशिक आणि यवतमाळ.राष्ट्रवादी- अजित पवार गट (2 जागा): रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग आणि हिंगोली-परभणी..निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार , ही निवडणूक प्रक्रिया अतिशय कमी वेळात पूर्ण होईल. २५ मे, २०२६ रोजी अधिकृत अधिसूचनेचे प्रकाशन आणि नावनोंदणी प्रक्रियेची सुरुवात होणार आहे. ०१ जून २०२६ ला उमेदवारांकडून नामनिर्देशन सादर करण्याची अंतिम तारीख आहे. .IPS Transfer: महाराष्ट्र पोलिसांत 'म्युझिकल चेअर' पोस्टिंग! ६ दिवसांत १४ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या पुन्हा बदल्या; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय.०२ जून २०२६ रोजी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. ०४ जून २०२६ ला नाव मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे. १८ जून, २०२६ (रविवार) सकाळी ८:०० ते दुपारी ४:०० पर्यंत मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. २२ जून, २०२६ मतमोजणी आणि निकालांची घोषणा करण्यात येणार आहे.