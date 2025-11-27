महाराष्ट्र बातम्या

Dhananjay Munde: धनंजय मुंडेंच्या कार्यकर्त्याने जीवन संपवलं; धावत्या ट्रेनसमोर घेतली उडी, कारण काय?

NCP supporter ends life preliminary reports point to financial distress: कर्जबाजारीपणा हे आत्महत्येमागचं प्राथमिक कारण सांगितलं जात आहे. पोलिस या प्रकरणाचा कसून तपास करीत आहेत.
akola news dhananjay munde

akola news dhananjay munde

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Ajit Pawar NCP: राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचा कार्यकर्ता आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्तीय असलेल्या युवकाने धावत्या ट्रेनसमोर उडी घेऊन आत्महत्या केली आहे. हा पदाधिकारी अकोल्यातला होता. आत्महत्येमागचं कारण शोधण्यासाठी पोलिस कसून तपास करीत आहेत.

Loading content, please wait...
Akola
Ajit Pawar
Beed
Dhananjay Munde
NCP
Parli

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com