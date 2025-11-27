Dhananjay Munde: धनंजय मुंडेंच्या कार्यकर्त्याने जीवन संपवलं; धावत्या ट्रेनसमोर घेतली उडी, कारण काय?

Ajit Pawar NCP: राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचा कार्यकर्ता आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्तीय असलेल्या युवकाने धावत्या ट्रेनसमोर उडी घेऊन आत्महत्या केली आहे. हा पदाधिकारी अकोल्यातला होता. आत्महत्येमागचं कारण शोधण्यासाठी पोलिस कसून तपास करीत आहेत..वैभव घुगे असं आत्महत्या केलेल्या पदाधिकाऱ्याचं नाव आहे. वैभव हा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अकोला महानगरप्रमुख होता. शहरातल्या जुन्या आरटीओ रस्त्याजवळ धावत्या रेल्वेसमोर उडी मारुन वैभव घुगेने आत्महत्या केली. या आत्महत्येचं प्राथमिक कारण, कर्जबाजारीपणा असल्याचं सांगितलं जातंय. पोलिस या एँगलनेही तपास करीत आहेत..Sangli Politics : आटपाडी–पंढरपूरमध्ये भाऊ-बहीण एकाचवेळी नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात; दोघांच्या लढतीने राजकीय वातावरणात खळबळ!.वैभव घुगे हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बीडच्या परळीचे आमदार तथा राज्याचे माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या जवळचा कार्यकर्ता होता, अशी माहिती आहे. घटनेची माहिती मिळताच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवलेला आहे..Viral Video : नवीन पोपट हा लागला रील पाहायला! मोबाईल चालवण्यात आहे सुपर एक्स्पर्ट, पाहा व्हायरल व्हिडिओ.या दुर्दैवी घटनेने घुगे कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. राजकारणात सक्रिय असलेल्या आणि मुंडेंच्या जवळच्या कार्यकर्त्याने असं टोकाचं पाऊल का उचललं, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. या प्रकरणाचा तपास पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.