NEET Paper Leak Case: मनीषा हवालदारच्या पतीच्या मोबाईलमध्ये 'गॉड' नावाने कुणाचा नंबर? संशयास्पद संवाद सीबीआयच्या हाती

Manisha Hawaldar NEET Case: 'नीट पेपरफुटी प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या मुख्याध्यापिका मनीषा हवालदार हिच्या पतीच्या मोबाइलमध्ये 'गॉड' नावाने सेव्ह असलेल्या क्रमांकासोबतचे संशयास्पद संवाद केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) आढळून आले आहे. त्यानुसार प्रश्नपत्रिका फुटीचा खरा 'गॉडफादर' कोण, याचा तपास आणखी वेगाने सुरू झाला आहे..सीबीआयने 'सेलेब्राइट प्रीमियम' या फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मोबाइलचे डिजिटल एक्स्ट्रॅक्शन करण्यात आले. डिलीट करण्यात आलेल्या चॅट्समधून आणखी काही महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे. सीबीआयने सदाशिव पेठेतील मनीषा हवालदारच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यात अनेक धक्कादायक पुरावे हाती लागले. तपासादरम्यान तिने सहआरोपी मनीषा मांढरे यांच्यासोबतचे व्हॉट्सॲ संवाद डिलीट केल्याची कबुली दिली आहे. तसेच भौतिकशास्त्र विषयाच्या प्रश्नांच्या हस्तलिखित नोट्स जाळून टाकल्याचेही त्यांनी मान्य केल्याचे सीबीआयच्या सूत्रांनी सांगितले..चौकशीदरम्यान हवालदार हिने एप्रिल २०२६ मध्ये 'नीट-यूजी'च्या भौतिकशास्त्र विषयातील प्रश्न स्मरणशक्तीच्या आधारे तयार करून काही विद्यार्थ्यांना आणि सहआरोपींना दिल्याचे मान्य केले आहे. हे प्रश्न व्हॉट्सॲप आणि प्रिंटआऊटच्या माध्यमातून पुढे पाठवण्यात आले. शेठ हिरालाल सराफ प्रशालेतील अधिकृत संगणकावरून प्रश्नांचे प्रिंटआऊट काढल्याची कबुलीही त्यांनी दिली आहे..२३ पानांच्या हस्तलिखित प्रश्ननोट्सझडतीत सीबीआयला भौतिकशास्त्र विषयाच्या २३ पानांच्या हस्तलिखित प्रश्ननोट्स, 'नीट-यूजी'च्या विविध मूळ प्रश्नपत्रिका, एनटीएची उपस्थिती प्रमाणपत्रे आणि अन्य कागदपत्रे सापडली. मराठी-इंग्रजी आणि हिंदी-इंग्रजी अशा विविध सेटच्या ओरिजनल प्रश्न बुकलेट्सही जप्त करण्यात आल्या आहेत..रोखीने झाला व्यवहारसीबीआयच्या चौकशीत हवालदार हिने सुरुवातीला प्रश्नांच्या बदल्यात तेजस शाह याच्याकडून २० हजार रुपये आणि डॉ. उषा नावाच्या व्यक्तीकडून २५ हजार रुपये रोख स्वरूपात घेतल्याचे सांगितले. ही रक्कम मनीषा मांढरे यांच्या उपस्थितीत मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, नंतर पैसे घेतले नाही, असे त्यांनी सांगितल्याची माहिती सीबीआयने न्यायालयात दिली. झडतीदरम्यान घरातून एक लाख एक हजार ९३० रुपये रोख सापडले आहे..रात्री १२ वाजता केले हजरहवालदार हिला अटक केल्यानंतर तिला पुढील तपासाठी दिल्लीत नेण्यासाठी सीबीआय येथील न्यायालयातून ट्रान्झिट रिमांड घेते. त्यासाठी हवालदारला सीबीआयने शक्रवारी (ता. २२) रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास न्यायालयात हजर केले होते. नीट परीक्षेतील प्रश्न आणि अभ्याससामग्रीबाबत हस्तलिखित नोंदी तयार केल्या होत्या. या नोंदी तिने स्वतःकडे ठेवल्या आणि नंतर त्याच आधारे परीक्षा साहित्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणेचा आहे.