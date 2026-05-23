NEET Paper leak: मनीषा हवालदार यांनी प्रश्नमालिकेच्या नोट्स जाळून टाकल्या; पतीच्या फोनवरुन मांढरेंना टाकले प्रश्न

Manisha Hawaldar: नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने शुक्रवारी पुण्यातून मनीषा हवालदार नावाच्या महिलेला अटक केली आहे. भौतिकशास्त्र विषयाचा पेपर लीक केल्याच्या आरोपातून ही अटक झाली आहे. मनीषा हवालदार यांनी भैतिकशास्त्र विषयाच्या प्रश्नमालिका जाळून टाकल्याची बाब पुढे येतेय..तपास यंत्रणांना संशय येऊ नये किंवा हाती काही लागू नये म्हणून प्रश्नमालिकेच्या नोट्स मनीषा हवालदार यांनी जाळून टाकल्या. याशिवाय त्यांनी मनीषा मांढरे यांच्यासोबत केलेले चॅटिंगसुद्धा हवालदार यांनी डिलिट केले. हवालदार यांनी चक्क पतीच्या मोबाईलवरुनही मनिषा मांढरेंना प्रश्नमालिका पाठवल्याचे सीबीआयच्या तपासातून पुढे येत आहे..कोण आहेत मनीषा हवालदार?मनीषा हवालदार या पुण्यातील सेठ हरिलाल सराफ प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका म्हणून कार्यरत होत्या. हवालदार यांचे एम.एस्सी बी.एड असे शिक्षण झाले असून त्यांनी मॉडर्न कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षिका म्हणून काम केलं आहे. १९९२ मध्ये विद्या प्रसारिणी सभेच्या भारत इंग्लिश स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालयात त्या शिक्षिका म्हणून त्या रूजू झाल्या. याच महाविद्यालयात १९९२ ते २०२४ पर्यंत त्या शिक्षिका म्हणून भौतिकशास्त्र विषय शिकवत होत्या. त्यानंतर सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यांना सेठ हरिलाल सराफ प्रशालेत मुख्याध्यापिका म्हणून पदोन्नती मिळाली..दरम्यान, नीट पेपरफुटीप्रकरणात सीबीआयने आतपर्यंत ११ जणांना अटक केली आहे. चौघांना पुण्यातून अटक केलीय. अटक केलेल्यांमध्ये, शिवराज मोटेगावकर, पी. व्ही. कुलकर्णी, मनीषा वाघमारे, मनिषा मांढरे, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, यश यादव, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, डॉ राहुल शिरुरे, मनिषा हवालदार यांचा समावेश आहे.