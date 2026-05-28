NEET Paper Leak: नीट पेपर फुटीच्या प्रकरणात पंतप्रधानांनी घातलं लक्ष; 'पीएमओ'तील अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक, आता हवाई दलाची घेणार मदत...

नवी दिल्ली: नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान कार्यालयातील (पीएमओ) अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत प्रश्नपत्रिका फुटीसह आगामी काळात आयोजित केल्या जाणाऱ्या फेरपरीक्षेच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत राष्ट्रीय चाचणी संस्थेचे प्रमुख अभिषेक सिंह यांना पाचारण करण्यात आले होते..प्रश्नपत्रिका फुटल्याने यंदाची 'नीट'ची परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी घेण्यात आलेल्या शुल्क परतफेडीसाठी बँक खात्याचा तपशील देण्याचा कालावधी २२ जूनपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या संदर्भात 'सीबीआय'ने आतापर्यंत १३ लोकांना अटक केली असून त्यातील बहुतांश जण महाराष्ट्रातील आहेत. २१ जून रोजी होणारी 'नीट' ची फेरपरीक्षा काटेकोरपणे पारदर्शकता ठेवत पार पाडण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत..परीक्षा पद्धतीत फेरबदलाचा विचार'नीट' परीक्षा आयोजनाच्या पद्धतीत व्यापक फेरबदल करण्याच्या मुद्द्यावर उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. पंतप्रधान कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीत सामील झाल्यामुळे पंतप्रधानांनी या विषयात लक्ष घातले असल्याची चर्चा आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यासह अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या विषयावरून सरकारला लक्ष्य केले आहे. राजस्थानमधील सिकर येथे जाऊन आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांची राहुल यांनी भेट घेतली होती. भ्रष्ट सरकारी व्यवस्थेमुळे प्रदीप मेघवाल या विद्यार्थ्याचा बळी गेला असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता..संरक्षण दलांची मदत घेणार२१ जूनला होणारी 'नीट'ची फेरपरीक्षा पारदर्शक, सुरक्षित आणि योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी सरकारने संरक्षण दलांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्व परीक्षा केंद्रांवर प्रश्नपत्रिका सुरक्षितपणे पोहोचविण्यासाठी हवाई दलाची मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती प्रधान यांनी दिली आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीनंतर केंद्र सरकारवर टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर गृह आणि संरक्षण यंत्रणांनी या परीक्षेच्या आयोजनात लक्ष घातले आहे.