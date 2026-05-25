NEET paper leak: मनीषा हवालदार 'एनटीए'मध्ये अनुवादक म्हणून होती कार्यरत; पेपर कसा फोडला? तपासात झालं उघड

Manisha Hawaldar: नीट पेपर फुटीप्रकरणात सीबीआयने अटक केलल्या मनीषा हवालदारच्याबाबतीत महत्त्वाची माहिती पुढे आली आहे. मनीष हवालदार ही तज्ज्ञ प्राध्यापक म्हणून नव्हे तर अनुवादक म्हणून एनटीएमध्ये कार्यरत होती. भाषांतर करण्यासाठी आलेले प्रश्न हवालदारने इतर आरोपींच्या माध्यमातून पोहोचवल्याचं सीबीआय तपासामध्ये पुढे आलं आहे..पुण्याच्या शेठ हिरालाल सराफ प्रशालेत भौतिकशास्त्राची शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिका असलेल्या हवालदार हिला अलीकडेच सीबीआयने अटक केली होती. दिल्लीत ट्रान्झिट रिमांडवर आणल्यानंतर तिला न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. एनटीएकडून नीट परीक्षेसाठी हवालदार हिची भौतिकशास्त्राच्या पेपरसाठी अनुवादक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली होती. नीट परीक्षेसाठी तयार करण्यात आलेल्या काही प्रश्नांचे भाषांतर करून हवालदारने स्वतःकडे ठेवले. एनटीएसाठी काम करत असताना हवालदारने हस्तलिखित नोट्ससुद्धा स्वतःकडे ठेवल्या होत्या, असं तपासामधून पुढे आलेलं आहे..दरम्यान, मनीषा हवालदार हिची विशेष न्यायालयाने सहा दिवसांसाठी सीबीआय कोठडीत रवानगी केली आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या संदर्भात सखोल चौकशी करायची असल्याने हवालदार हिला कोठडी दिली जावी, अशी विनंती तपास संस्थेकडून न्यायालयाला करण्यात आली. यावर न्या. अजय गुप्ता यांनी हवालदार हिची सहा दिवसांसाठी सीबीआय कोठडीत रवानगी केली. नीट परीक्षा प्रक्रियेशी (एनटीए) संबंधित असलेल्या हवालदार हिच्यावर भौतिकशास्त्राचे प्रश्न फोडल्याचा आरोप आहे..पेपरफुटीच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेली शिक्षिका मनीषा मांढरे हिला हवालदार हिने 'नीट' परीक्षेतील भौतिकशास्त्राचे काही प्रश्न एप्रिल महिन्यात दिले होते. तिने दिलेले प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकेत आले होते. तपासात याची माहिती मिळाल्यानंतर हवालदारला अटक करण्यात आली होती..नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणात हवालदार हिला झालेली अटक ही अकरावी अटक होती. शुभम खैरनार नावाच्या आरोपीला सर्वप्रथम नाशिक येथून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर मांगीलाल खाटीक, विकास आणि दिनेश बिसवाल यांना जयपूर येथून, यश यादव याला गुरुग्राम मधून, धनंजय लोखंडे याला अहिल्यानगर येथून अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणातील पी. व्ही. कुलकर्णी तसेच मनीषा वाघमारे या आरोपींना याआधीच १० दिवसांची सीबीआय कोठडी देण्यात आली होती.