मुंबई : चीनमध्ये पुन्हा कोरोनाचा प्रभाव वाढण्यास कारणीभूत ठरलेला नवा कोरोना व्हेरियंट BF.7 चा भारतात शिरकाव झाला आहे. देशात या व्हेरियंटचे विविध राज्यांमध्ये चार रुग्ण आढळून आले आहेत पण महाराष्ट्राचा समावेश नाही, अशी माहिती आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी दिली आहे. पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. (new corona variant from China have been reported in India but not Maharashtra says Tanaji Sawant)

आरोग्यमंत्री सावंत म्हणाले, "चीनमध्ये आणि जगभरात सध्या कोरोनाचं मीडियामधून चित्र दिसत आहे. त्यातून केंद्र सरकारनं याची गंभीर दखल घेतली तसेच त्यांनी राज्यांनाही सांगितलं की तुम्ही सजग राहा. तसेच सोशल मीडियातून चीनमध्ये आढळलेल्या नव्या व्हेरियंटचा रुग्ण महाराष्ट्रात सापडल्याची चर्चा होती. पण असा कुठलाही रुग्णाची नोंद महाराष्ट्रात झालेली नाही"

त्यामुळं अशा पद्धतीच्या बातम्या येत असतील तर आरोग्य विभाग त्यासाठी सजग आहे. यावेळी घाबरुन जाण्याचं काहीच कारण नाही. कारण कोविडचे दोन्ही डोस आणि ६० वर्षांवरील बूस्टर डोसही आपण ६० ते ६५ टक्के लोकांना दिलेला आहे. त्यामुळं घाबरुन जाण्याचं कारण नाही. आज आपल्याकडे पायाभूत सुविधा, मेडिकल्या टीम तयारीत आहेत. या तयारीचा आढावा बैठक आज पार पडली. तसेच याबाबत जिथे गरज असेल तिथं मेडिकल पायाभूत सुविधा आम्ही पुरवू असंही यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

