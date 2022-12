पुणे : जैन धर्मियांचे तीर्थक्षेत्र असलेल्या श्री सम्मेद शिखरला पर्यटनस्थळाचा दर्जा दिल्याच्या निषेधार्थ आज या समाजाकडून पुण्यात बंदचं आवाहन करण्यात आलं आहे. बारामतीनंतर पुण्यातही बंदची हाक देण्यात आली आहे. त्यामुळं पुण्यातील जैन धर्मियांचे १५,००० दुकानं बंद ठेवण्यात आली आहेत. (Bandh call by Jain Samaj in Pune after Baramati what is reason behind it)

या बंदच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील प्रमुख बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेला लक्ष्मी रस्त्यावर आज तुरळक गर्दी होती. श्री सम्मेद शिखर हे झारखंडमधील जैन समाजाचं तीर्थक्षेत्र आहे. या तीर्थक्षेत्राला आता पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र, जैन समाजाकडून या निर्णयाला विरोध असल्यानं आज पुण्यातील दुकानं बंद पाहायला मिळाली.

केंद्र सरकारनं हा निर्णय मागे घेतला नाही तर येत्या काळात तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करू असा इशारा जैन धर्माच्या व्यापाऱ्यांकडून देण्यात आला आहे.