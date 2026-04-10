नूतन जिल्हाधिकाऱ्यांचा खत कंपन्यांना इशारा! संरक्षित खतसाठा न ठेवल्यास, लिंकिंग केल्यास कठोर कारवाई, रॅक पॉईंट उभारुन तालुक्यांना समान खत द्यावा

सोलापूर : येत्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात खतांचा संरक्षित साठा शंभर टक्के राखणे बंधनकारक असून, त्यात कोणतीही कमतरता आढळल्यास संबंधित कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी दिला. तसेच खत व बियाणे विक्रीत 'लिंकिंग' आढळल्यासही कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे..गुरुवारी (ता. ९) जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या कृषी निविष्ठा सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यंदा सोलापूर जिल्ह्यासाठी १० हजार ६०० मेट्रिक टन खतांचा संरक्षित साठा मंजूर करण्यात आला असून, त्यात युरिया ९,३५० मेट्रिक टन आणि डीएपी १,२५० मेट्रिक टनांचा समावेश आहे. मागील वर्षी कंपन्यांनी केवळ ५४ टक्केच बफर स्टॉक ठेवला होता. त्यामुळे यंदा शंभर टक्के साठा राखण्याबाबत प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. खत कंपन्यांनी सोलापूर येथे रॅक पॉईंट उभारावेत तसेच जिल्ह्यात सर्व तालुक्यांना समप्रमाणात खतांचे वितरण करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. रॅक पॉईंट उपलब्ध होण्यापूर्वी किमान तीन ते चार दिवस आधी कृषी विभागाला माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.दरम्यान, जिल्ह्यातील पीक पद्धतीत बदल होत असून सोयाबीन, ऊस, तूर, उडीद व मका पिकांचे क्षेत्र वाढले आहे. खरीप हंगामासाठी सुमारे २.९५ लाख मेट्रिक टन खतांची मागणी असून, त्यापैकी २.५१ लाख मेट्रिक टन खतांचा पुरवठा झाल्याची माहिती देण्यात आली. बियाण्यांचाही मुबलक साठा उपलब्ध असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी हरी हावळे, जिल्हा विपणन अधिकारी मनोज वाजपेयी, इफको खत कंपनीचे रवींद्र मोरे, इंडियन पोटॅश कंपनीचे ओंकार रनवरे, नॅशनल फर्टिलायझर कंपनीचे पवनलाल हुकरे, राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्सचे सागर कांबळे यांच्यासह खत व बियाणे कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..महत्त्वाचे मुद्दे...खतांचा १०,६०० मेट्रिक टन संरक्षित साठा अनिवार्ययुरिया ९,३५० मेट्रिक टन, डीएपी १,२५० मेट्रिक टनलिंकिंग केल्यास कंपन्यांवर कठोर कारवाईसर्व तालुक्यांना समप्रमाणात खत वितरणाचे निर्देश.