अंतिम वर्षाच्या परिक्षांवरुन नवे 'वादळ', पुन्हा राज्य विरुद्ध राज्यपाल ?

मुंबई : निसर्ग वादळाचा मुंबईसह महाराष्ट्राला तडाखा बसणार असतानाच अंतिम वर्षाच्या परिक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरुन नवे वादळ संपूर्ण राज्यात घोंघावण्यास सुरुवात झाली. अंतिम वर्षाच्या परिक्षा रद्द केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्यानंतर 48 तासाच्या आत राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी त्या निर्णयास स्थगित दिली आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे आशिष शेलार यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि त्यांना परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय चूकीचा असल्याचे सांगितले असल्याची चर्चा सुरु झाली. अखेरच्या सत्राची परिक्षा न घेता त्यापूर्वीच्या सत्राच्या परिक्षेतील गुणांची टक्केवारी काढून त्यानुसार गुण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याचवेळी ज्या विद्यार्थ्यांना आपले गुण वाढवायचे असतील त्यांना परिक्षा देण्याचीही मुभा दिली होती. मात्र त्यास भारतीय जनता पक्षाने विरोध केला होता. आता संध्याकाळी राज्यपाल कोश्यारी यांनी ट्वीट करुन परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय स्थगित केला असल्याचे कळवले.

Decision on holding final year exams will be taken as per Universities Act !

It has been conveyed to Chief Minister Uddhav Thackeray that decision regarding holding of the examinations of final year students ‘shall be taken in consonance with the provisions of the Act’.

