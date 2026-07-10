श्रीकृष्णाप्रमाणे कोणत्याही मुलाला तुरुंगात जन्माचे दुःख सहन करावे लागू नये; निदा खानला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काय म्हटले?

नाशिक येथील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS)च्या युनिटमधील कथित धर्मांतर प्रकरणात आरोपी असलेल्या माजी कर्मचारी निदा खान हिला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. गरोदर असलेल्या महिलेला तुरुंगात ठेवून तेथेच बाळाला जन्म देण्याची वेळ येणे हे कोणत्याही स्त्रीसाठी अत्यंत वेदनादायी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या परिस्थितीची तुलना भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मावेळी असलेल्या परिस्थितीशी करत न्यायालयाने जामीन देण्याचा निर्णय दिला..तुरुंगातील प्रसूतीबाबत न्यायालयाचे निरीक्षणनाशिक रोड न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. जी. जोशी यांनी दिलेल्या आदेशात, भगवान श्रीकृष्णाप्रमाणे तुरुंगात बाळाला जन्म देण्याचे दुःख आणि त्यासोबतचा सामाजिक कलंक कोणालाही सहन करण्यासारखा नसल्याचे नमूद केले आहे. नवजात बाळाचे स्वागत आणि त्याच्या सर्वांगीण कल्याणाचा विचार करून न्यायालयीन विवेकाधिकाराचा वापर करणे योग्य ठरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..तपास पूर्ण, आरोपपत्र दाखलसध्या पाच महिन्यांची गरोदर असलेली निदा खान सुमारे २५ दिवस फरार होती. त्यानंतर ७ मे रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील एका भाड्याच्या घरातून तिला अटक करण्यात आली होती. गरोदरपणाच्या कारणावर आधारित दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर ६ जुलै रोजी नाशिकमधील स्थानिक न्यायालयाने तिला दिलासा दिला. तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले असल्याने आरोपीला पुढे कोठडीत ठेवण्यात कोणताही अर्थ नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..TCS Layoffs Update: वादाच्या भोवऱ्यात असतानाही TCSचा मोठा निर्णय; Layoffs थांबवले आणि कर्मचाऱ्यांना दिली सुरक्षित नोकरीची हमी.सरकारी पक्षाचा विरोध, बचाव पक्षाचा दावासरकारी वकील विजय गायकवाड तसेच पीडितांपैकी एकाच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील मिलिंद कुरकुटे आणि नितीन पंडित यांनी निदा खान आणि सहआरोपी दानिश शेख यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. तपासादरम्यान लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतरासाठी सक्ती केल्याचे पुरेसे पुरावे समोर आल्याचा त्यांचा युक्तिवाद होता.दुसरीकडे, निदा खानच्या वतीने वकील राहुल कसलीवाल यांनी ती निर्दोष असून तिला खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा केला. खान उच्चशिक्षित असून एप्रिल महिन्यात सेवेतून कमी करण्यात येण्यापूर्वी ती TCSमध्ये असोसिएट म्हणून कार्यरत होती, अशी माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली..जामिनाच्या अटीन्यायालयाने निदा खानला ७५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलका आणि त्याच रकमेचा एक सक्षम जामीनदार सादर करण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला..प्रकरणातील आरोप आणि कंपनीची भूमिकाTCSच्या नाशिक युनिटमधील महिला कर्मचाऱ्यांच्या कथित शोषण, बळजबरीने धर्मांतराचा प्रयत्न, धार्मिक भावना दुखावणे, विनयभंग आणि मानसिक छळ यांसंदर्भातील एकूण नऊ प्रकरणांचा पोलीस तपास सुरू आहे.तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, निदा खानने पीडितेला बुरखा आणि धार्मिक साहित्य देत तिचे कथित 'ब्रेनवॉशिंग' करण्यात सहभाग घेतला. तसेच पीडितेच्या मोबाईलमध्ये इस्लामशी संबंधित ॲप्लिकेशन्स इन्स्टॉल करणे, नमाज अदा करण्याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी तिच्या घरी जाणे आणि हिजाब परिधान करण्याची पद्धत दाखवणे, असेही आरोप तिच्यावर आहेत..Stock Market Today: एका रिपोर्टने शेअर बाजारात घातला धुमाकूळ! Infosysy, TCS, Tech M कोसळले; नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.