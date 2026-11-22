अहिल्यानगरचे खासदार नीलेश लंके यांनी आगामी काळात मंत्रिपद मिळण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यास किमान सहा महिने तरी पालकमंत्री करा, अशी मागणी त्यांनी केली. विशेष म्हणजे, गृहमंत्रिपद मिळाल्यास काय करू शकतो, याबाबतही त्यांनी मिश्किल विधान केलं. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे कार्यक्रमात उपस्थितांमध्ये हशा पिकला..जिल्हा बँकेच्या संचालकपदी निवड झाल्याबद्दल नीलेश लंके यांचा नागरी सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात लंके यांनी आपल्या मनातील पालकमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त केली..Nilesh Lanke: भिंगार छावणीतील प्रश्नांवर खासदार लंके आक्रमक; किल्ला, तलाव, रुग्णालय अन् शिक्षक भरतीसाठी दिली कामाची डेडलाइन.महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर सहा महिने गृहमंत्री करा. या काळात सगळ्यांच्या बत्त्या गुल केल्या नाहीत तर बघा, असं विधान त्यांनी केलं. मात्र, गृहमंत्रिपद नसलं तरी किमान पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी द्या, असंही ते म्हणाले. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याची उपस्थितांमध्ये चर्चा रंगली..पालकमंत्री झाल्यानंतर आपला दौरा कसा असेल, याचं वर्णन करताना लंके यांनी विनोदी शैलीचा आधार घेतला. पालकमंत्री झाल्यावर सायरन वाजवत गाडी शिर्डीला घेऊन जायची आणि पुन्हा नगरला आणायची, एवढं जरी करता आलं तरी खूप झालं, असं ते म्हणाले. एवढंच नाही, तर गाडीच्या पुढे आणि मागे लाल दिव्याच्या गाड्या असाव्यात. जिल्हाधिकारी हातात डायरी घेऊन मागे-पुढे असावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी मिश्किलपणे व्यक्त केली. पालकमंत्री झाल्यानंतर दोनदा शिर्डीला जाऊन आलो तरी पुरेसं आहे, असं म्हणताच सभागृहात एकच हशा पिकला..Nilesh Lanke: शिक्षकांच्या बदली-पदोन्नतीतील अनियमिततेवरून नीलेश लंके आक्रमक; शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात ठिय्या.यावेळी लंके यांनी आगामी राजकीय परिस्थितीबाबतही भाष्य केलं. २०२९ मध्ये आपलं जुळेल आणि राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत केलेल्या या वक्तव्यामुळे नीलेश लंके यांच्या पालकमंत्री होण्याच्या इच्छेची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.