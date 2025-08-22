महाराष्ट्र बातम्या

Nitin Gadkari: पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी रस्ते विकासाची गरज, नितीन गडकरी यांची भेट घेत नीलेश लंकेंची मागणी

Nilesh Lanke meets Nitin Gadkari
Nilesh Lanke meets Nitin GadkariESakal
मार्तंड बुचुडे
Updated on

पारनेर : अहिल्यानगर लोकसभा मतदारसंघातील रस्ते विकास, अपघात नियंत्रण आणि वाहतूक कोंडीच्या समस्यांचे निरसन तसेच प्रादेशिक औद्योगिक व पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी खासदार नीलेश लंके यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन तातडीची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

Ahmednagar
Nitin Gadkari
maharashtra
Nilesh lanke
Maharashtra Politics

