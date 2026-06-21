महाराष्ट्र बातम्या

Video: पवारांच्या खासदाराचा नादच वेगळा! खऱ्याखुऱ्या 'टायगर'च्या गळ्यात पट्टा बांधून मारला फेरफटका; व्हिडीओ व्हायरल

Nilesh Lanke Viral Video With Real : व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये नीलेश लंके खऱ्याखुऱ्या वाघासोबत फेरफटका मारताना दिसत आहेत.
Nilesh Lanke Viral Video With Real

Nilesh Lanke Viral Video With Real

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे खासदार नीलेश लंके यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. या व्हिडीओत नीलेश लंके थेट वाघासोबत फेरफटका मारताना दिसत आहेत. राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या कथित ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांना उधाण आलेले असतानाच समोर आल्याने विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे.

Loading content, please wait...
NCP
Nilesh lanke
viral video