Video: पवारांच्या खासदाराचा नादच वेगळा! खऱ्याखुऱ्या 'टायगर'च्या गळ्यात पट्टा बांधून मारला फेरफटका; व्हिडीओ व्हायरल

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे खासदार नीलेश लंके यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. या व्हिडीओत नीलेश लंके थेट वाघासोबत फेरफटका मारताना दिसत आहेत. राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या कथित ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांना उधाण आलेले असतानाच समोर आल्याने विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये नीलेश लंके खऱ्याखुऱ्या वाघासोबत फेरफटका मारताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या हातात असलेल्या जाड दोरीचे दुसरे टोक थेट वाघाच्या गळ्यात बांधलेले असल्याचे दिसते. रुबाबात चालणाऱ्या वाघाच्या मागे लंके सावधपणे चालताना दिसत आहेत. त्यांच्या या कृतीने अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे..Shiv Sena UBT: ठाकरेंच्या शिवसेनेत फूट पडणार?; ‘ऑपरेशन टायगर’ची पुन्हा चर्चा; पक्ष एकसंध असल्याचा राऊतांचा दावा.या व्हिडीओत वाघ एका ठिकाणी थांबताच लंके त्याच्यासमोर जाऊन काही क्षण त्याच्याकडे रोखून बघता आहेत. त्यामुळे हा केवळ कृती आहे की त्यामागे एखादा प्रतीकात्मक राजकीय संदेश दडला आहे, याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरु आहे..पक्ष फोडण्याची पुनरावृत्ती झाली तर महाराष्ट्रात राडा होणार; राजीनामा द्या, नाहीतर... ठाकरे गटाचा पत्रकार परिषदेत गंभीर इशारा.दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटातील काही खासदार फुटण्याच्या चर्चांमुळे ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा राज्यात रंगली आहे. त्यातच नीलेश लंके यांचा हा व्हिडीओ समोर आहे. राजकीय वर्तुळात विविध तर्क-वितर्क लावले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.