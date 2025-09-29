महाराष्ट्र बातम्या

Nitin Gadkari Big Statement: ‘’पैसे देवून चालवल्या गेल्या बातम्या..’’ ; पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या आरोपावर गडकरींनी अखेर सोडलं मौन

Nitin Gadkari breaks silence on ethanol blending allegations in petrol : ''मी आजपर्यंत एकाही कंत्राटदाराकडून एक पैसाही घेतलेला नाही, ज्यामुळे..'' असंही नितीन गडकरी यांनी सांगितलेलं आहे.
Updated on

Nitin Gadkari’s Response to Ethanol Blending Allegations: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी अखेर पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळल्याच्या आरोपांवर मौन सोडले आहे. गडकरी यांनी सोमवारी सांगितले की, हे त्यांच्या निर्णयांवर नाराज असलेल्या एका शक्तिशाली आयात लॉबीचे काम आहे.

तसंच, गडकरी स्वतःची तुलना "फळ देणाऱ्या झाडाशी" करताना म्हणाले, "मी अशा टीकेला उत्तर देत नाही कारण असे केल्याने बातम्या बनतात. लोक फळ देणाऱ्या झाडालाच दगडं मारतात. याकडे आपण दुर्लक्ष करणंच चांगलं."

गडकरी म्हणाले की त्यांचे धोरण इथेनॉल मिश्रणास प्रोत्साहन देणे, शेतकऱ्यांना ऊर्जा उत्पादक बनवणे आणि  प्रदूषण कमी करणे यावर केंद्रित आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणामुळे इंधन आयातीत निहित हितसंबंध असणाऱ्यांचे थेट नुकसान झाले आहे, असा दावा त्यांनी केला.

गडकरी म्हणाले, "कच्च्या तेलाच्या आयातीद्वारे सुमारे २२ लाख कोटी रुपये देशाबाहेर जात होते. या निर्णयामुळे काही लोकांच्या व्यवसायांवर परिणाम झाला व ते संतप्त झाले आणि माझ्याविरुद्ध बातम्या देण्यासाठी पैसे देऊ लागले."

गडकरींनी असंही म्हटलं की,  मी आजपर्यंत एकाही ठेकेदाराकडून एक पैसाही घेतलेला नाही, ज्यामुळे ठेकेदार मला घाबरतात. तसेच, त्यांनी सांगितले की ते आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करतील आणि खोट्या आरोपांमुळे त्रस्त होणार नाहीत. कारण, हा राजकारणाचा सामान्य आणि स्वाभाविक भाग आहे. त्यांनी म्हटले की, लोक जाणतात की सत्य काय आहे. मी आधीही अनेकदा अशाप्रकारच्या स्थितीला सामोरा गेलेलो आहे.

