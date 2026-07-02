Maharashtra Government RTI : माहिती अधिकार कायद्यात बदल होणार नाही, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा पुढाकार, अण्णा हजारेंच्या इशाऱ्यानंतर सरकारची नरमाई

Devendra Fadnavis RTI : माहिती अधिकार कायद्यात राज्य सरकारने केलेल्या वादग्रस्त बदलांना अखेर तूर्तास स्थगिती दिली. समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात उपोषणाचा इशारा दिला होता. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हस्तक्षेप करत राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवले. अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा होईपर्यंत कोणतेही बदल लागू करू नयेत, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्तांनी १२ जूनच्या अधिसूचनेतील बदलांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारची माघारराज्य शासनाने १२ जून रोजी माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत सुधारित अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेतील विविध नियमांना सामाजिक संघटना आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शवला. विशेषतः अर्ज शुल्क, अपील शुल्क आणि माहितीच्या प्रतींसाठीचे शुल्क वाढविण्यात आल्याने सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक भार वाढणार असल्याची टीका करण्यात आली..सुधारित नियमांनुसार माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले असून माहितीच्या प्रतींसाठी प्रतिपान शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रथम अपीलसाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपीलसाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे..माहिती अधिकार कायद्यातील महत्त्वाचे बदल1. अर्ज शुल्क ₹10 वरून ₹30.2. माहिती प्रत शुल्क ₹2 वरून ₹5 प्रति पृष्ठ.3. एका अर्जात एकच विषय.4. अर्ज 150 शब्दांच्या आत.5. फोटो ओळखपत्र अनिवार्य..Anna Hazare Praises Tukaram Mundhe : "अशा डॅशिंग अधिकाऱ्यांची देशाला गरज"; तुकाराम मुंढेंच्या 'त्या' धडक मोहिमेवर अण्णा हजारे खूश, केलं तोंडभरुन कौतुक.6. प्रथम अपील शुल्क ₹50.7. द्वितीय अपील शुल्क ₹100.8. वेबसाइटवर माहिती असल्यास तिथून घेण्यास सांगता येईल.9. पुनरावृत्ती RTI अर्ज निकाली काढता येईल.10. वैयक्तिक माहिती देण्यासाठी मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करावे लागेल.11. ई-मेल/ऑनलाईन/UPI व्यवहार वैध.12. सुनावणीस वारंवार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळले जाऊ शकते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.