Wet Drought Explaind: 'ओला दुष्काळ' अशी संकल्पनाच नाही, मग राजकारणी का मागणी करतात? सरकारी भाषेत व्याख्या काय?

राज्यात जोरदार पाऊस झाला. माळवाड्यात तर गेल्या आठ दिवसांपासून पावसाने झोडपून टाकले आहे. धरणे भरली असल्याने नद्यांना पूर आला. अशात शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक वाहून गेले. काही शेतातील जमीन खड्ड्यात गेला. अनेक मंत्री आता नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करत आहेत. यावेळी विरोधक ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत, पण अशी कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात नाही. गेल्या चाळीस दशकांपासून ही मागणी होत आहे; मात्र असा दुष्काळ कधी जाहीर झाला नाही. जाहीर झाला फक्त कोरडा दुष्काळ. केंद्र सरकारने त्यासाठी काही निकष ठरवले आहेत..ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात कोणतीही नियमावली नाही. अतिवृष्टी किंवा सलग मुसळधार पावसामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले, महापूर आला, असे म्हणतात की ओला दुष्काळ आहे; मात्र तो कधी जाहीर होत नाही. फक्त राज्य सरकार नुकसानीचे पंचनामे करून मदत जाहीर करते. दुष्काळ जाहीर झाला तर थेट केंद्रातून मदत मिळते..कोरडा दुष्काळासाठी शासन दरबारी काय निकष आहेत?सोप्या शब्दात सांगायचे तर, राज्यात दुष्काळ जाहीर झाला तर शेतकऱ्यांना काही मदत मिळू शकते. दुष्काळ जाहीर केल्याने सरकारकडून कर्जमाफी, पीक विमा, आर्थिक साहाय्य किंवा पाण्याचा पुरवठा यासारख्या योजना लागू होऊ शकतात. पण याचा थेट फायदा किती आणि कसा मिळेल, हे सरकारच्या धोरणांवर आणि अंमलबजावणीवर अवलंबून असते.दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष काय असतात, तर राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी काही नियम आणि मापदंड ठरलेले आहेत, जे केंद्र सरकारच्या 2016 च्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेवर आधारित आहेत. या काही गोष्टींचा विचार केला जाऊ शकतो..पाऊस किती पडला?जर जून-जुलैमध्ये सरासरीपेक्षा 50% कमी पाऊस पडला तर. किंवा जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरीपेक्षा 75% कमी पाऊस पडला तर. किंवा 3-4 आठवडे सलग पाऊसच पडला नाही तर. याला "ट्रिगर-1" म्हणतात, म्हणजे दुष्काळाची पहिली पायरी.त्यानंतर पिकांचे नुसान तपासण्यात येते. खरीप पिकांचे (भात, सोयाबीन, ज्वारी, फळपिके) नुकसान तपासले जाते. आता कृषीमंत्र्यांच्या माहितीनुसार 66 लाख एकर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याची नोंद आहे. हे नुकसान पाहण्यासाठी "आणेवारी" (पिकांचे उत्पन्न तपासणे) आणि पीक कापणी प्रयोग केले जातात..दुष्काळ जाहीर करताना इतरही काही मापदंड आहेत. पिकांची वाढ किती झाली, हे तपासणे. जमिनीत किती पाणी आहे, याचा अंदाज घेणे. नद्या, तलाव, विहिरी यांमधील पाण्याची पातळी. शेतकऱ्यांच्या शेतांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करणे.आता प्रत्यक्ष दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया काय असते. वरते लिहलेले निकष पूर्ण झाले की, सरकार तालुका किंवा गाव पातळीवर दुष्काळ जाहीर करतं. यानंतर मदत योजनांचा विचार होतो, जसं की शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पाण्याचे टँकर, किंवा कर्जात सूट...दुष्काळ जाहीर झाला तर परिस्थिती बदलेल का?दुष्काळ जाहीर झाल्याने तात्काळ पिकांचे नुकसान भरून निघेल, असं होत नाही. पण सरकारच्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना काही आधार मिळू शकतो, जसं की आर्थिक मदत किंवा पिकांच्या नुकसानभरपाईसाठी विमा... याचा परिणाम सरकार किती प्रभावीपणे आणि त्वरित मदत पोहोचवतं, यावर अवलंबून आहे. थोडक्यात, दुष्काळ जाहीर केल्याने काही प्रमाणात मदत मिळू शकते, पण परिस्थिती पूर्णपणे बदलण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय आणि चांगली अंमलबजावणी गरजेची आहे..