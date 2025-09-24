महाराष्ट्र बातम्या

Wet Drought Explaind: 'ओला दुष्काळ' अशी संकल्पनाच नाही, मग राजकारणी का मागणी करतात? सरकारी भाषेत व्याख्या काय?

What is the concept of wet drought: शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि ओला दुष्काळाची संकल्पना काय आहे? राजकीय नेते ओला दुष्काळाची मागणी का करतात?
Wet Drought

Wet Drought

Esakal

Sandip Kapde
Updated on

राज्यात जोरदार पाऊस झाला. माळवाड्यात तर गेल्या आठ दिवसांपासून पावसाने झोडपून टाकले आहे. धरणे भरली असल्याने नद्यांना पूर आला. अशात शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक वाहून गेले. काही शेतातील जमीन खड्ड्यात गेला. अनेक मंत्री आता नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करत आहेत. यावेळी विरोधक ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत, पण अशी कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात नाही. गेल्या चाळीस दशकांपासून ही मागणी होत आहे; मात्र असा दुष्काळ कधी जाहीर झाला नाही. जाहीर झाला फक्त कोरडा दुष्काळ. केंद्र सरकारने त्यासाठी काही निकष ठरवले आहेत.

Loading content, please wait...
rain
Farmer
rain damage crops
Flood management
rainy session
flood news
flood in maharashtra
Flood Package
flood hit villages
Farmer crop Crisis
Flood Damage News
flood relief fund
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com