राज्यात आता मुस्लिमांना आरक्षण नाही, फडणवीस सरकारने ५ टक्के आरक्षणाचा आदेश केला रद्द

Muslim Education Reservation Officially Revoked in State राज्यात मुस्लिम समाजाला दिलेलं ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आलंय. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) अंतर्गत शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा २०१४चा अध्यादेश त्याचवर्षी व्यपगत झाल्याने मंगळवारी (ता. १७) अखेरीस सामाजिक न्याय विभागाने तांत्रिकदृष्ट्याही रद्द केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या सच्चर आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुस्लिम समाजाला शिक्षणात आरक्षण देण्याची मागणी थंड बासनात गेली आहे. .२०१४मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा आणि मुस्लिम समाजाला ‘एसबीसी’ आरक्षण लागू केले होते. मात्र या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने मराठा समाजाचे पूर्ण आरक्षण रद्द करण्यात आले होते, तर मुस्लिम समाजाचे नोकरीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. परंतु शिक्षणासाठी पाच टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते. मात्र त्या अध्यादेशाचे सहा महिन्यांत कायद्यात रूपांतर न झाल्याने तो त्याचवेळी व्यपगत झाला होता. त्यामुळे हे आरक्षण लागू झालेले नव्हते..Supreme Court On AI : एआयचा वापर न्याय व्यवस्थेसाठी धोक्याचा, सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली चिंता.कायदेशीर आणि प्रक्रियेनुसार मुस्लिम आरक्षण रद्दचा निर्णय घेतला गेल्याचं अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय. २०१४ मध्ये तत्कालीन सरकारने मराठा आणि मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण लागू केलं होतं. त्यावेळी मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिलं होतं. यामुळे राज्यात आरक्षणाची टक्केवारी ७३ टक्क्यापर्यंत पोहोचली होती..सरकारने मुस्लिम आरक्षण रद्दबाबत जीआर जारी केला आहे. त्यात म्हटलं की, २३ डिसेंबर २०१४ ला आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय आता लागू नसेल. सर्व विभागांना या कोट्याशी संबंधित सर्व प्रक्रिया आणि योजना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दहा वर्षांनी घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे राज्याच्या आरक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल मानला जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.