मराठा आरक्षणाच्या लढाईत कोणीही राजकीय पक्ष आणि झेंडे आणू नये

पुणे - ‘मराठा आरक्षणासाठी 9Maratha Reservation) सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चातर्फे सुरू असलेल्या लढाईत (battle) राजकीय पक्षांचे (Political Party) झेंडे (Flag) बाजूला ठेवावेत,’ असे आवाहन मराठा सेवा संघाचे शहराध्यक्ष सचिन आडेकर (Sachin Aadekar) यांनी केले आहे. (No one should bring political parties and flags battle of Maratha reservation Sachin Aadekar)

आरक्षणासाठी मराठा समाजाने एकत्र येऊन महाराष्ट्रात लाखोंच्या संख्येने ५८ मोर्चे शांततेने काढून जगाला समाजाची ताकद दाखवून दिली. मराठा समाजाच्या सर्व संघटना क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून एकसंघ झाले व राज्य सरकार विरोधात लढा देत आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष, शहराध्यक्ष यांनी मराठा आरक्षणावर बोलताना मराठा क्रांती मोर्चामध्ये भाजपचे कार्यकर्ते सहभागी होणार व भाजपचा झेंडा पण असेल, असे जाहीर केले. या लढाईत आम्ही त्यांचे स्वागत करू; पण कोणी राजकीय पक्षांचे झेंडे घेऊन येणार असेल, तर त्याला मराठा सेवा संघ विरोध करील.

मराठा क्रांती मोर्चा आणि आरक्षण यामध्ये कोणीही पक्ष आणि झेंडा आणू नये. भाजप नेत्यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनात सहभागी व्हावे; पण राजकारणासाठी मराठा क्रांती मोर्चा हे व्यासपीठ नाही याची जाणीव ठेवावी, असेही आडेकर यांनी सांगितले.