Radhakrishna Vikhe Patil : तिन्ही गॅझेटमध्ये वैयक्तिक माहिती नाही; जरांगे यांची मागणी निरर्थक असल्याचे मत

वैयक्तिक माहिती नसताना निव्वळ गॅझेटमधील आकडेवारीवरून सरसकट आरक्षण देता येणार नसल्याचा निष्कर्ष मराठा आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या माजी न्या. संदीप शिंदे समितीने काढला आहे.
दीपा कदम
मुंबई - हैद्राबाद गॅझेट, मुंबई गॅझेट आणि सातारा गॅझेट या तिन्ही गॅझेटमध्ये कोणत्याही समाजाच्या वैयक्तिक नोंदी नाहीत. तर या तिन्ही गॅझेटमध्ये समाजातील विविध जातींची तत्कालीन लोकसंख्येची आकडेवारी आहे.

