Radhakrishna Vikhe Patil : तिन्ही गॅझेटमध्ये वैयक्तिक माहिती नाही; जरांगे यांची मागणी निरर्थक असल्याचे मत

मुंबई - हैद्राबाद गॅझेट, मुंबई गॅझेट आणि सातारा गॅझेट या तिन्ही गॅझेटमध्ये कोणत्याही समाजाच्या वैयक्तिक नोंदी नाहीत. तर या तिन्ही गॅझेटमध्ये समाजातील विविध जातींची तत्कालीन लोकसंख्येची आकडेवारी आहे..वैयक्तिक माहिती नसताना निव्वळ गॅझेटमधील आकडेवारीवरून सरसकट आरक्षण देता येणार नसल्याचा निष्कर्ष मराठा आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या माजी न्या. संदीप शिंदे समितीने काढला आहे..त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये हे तिन्ही गॅझेट लागू करण्याची अट निरर्थक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. या तिन्ही गॅझेटचा अभ्यास सुरु असल्याची माहिती मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे..या तिन्ही गॅझेटमध्ये मराठा-कुणबी समाजाच्या वैयक्तिक नोंदी नसताना हे गॅझेट लागू कसे करता येईल याविषयी चर्चा करायला शिंदे समिती नुकतीच छत्रपती संभाजीनगरला गेली होती. या समितीने जरांगे यांच्यासोबत गॅझेटविषयी चर्चा करण्यासाठी वेळ देखील मागितली, मात्र ते समितीला भेटले नाहीत.समितीने हैदराबाद गॅझेटचा अभ्यास करण्यासाठी तेलंगणचा दौरा केला होता. तसेच तेलंगण सरकारनेदेखील कागदपत्रे स्कॅन करून समितीला दिली. मात्र हैदराबाद गॅझेट आणि या कागदपत्रांमध्येही वैयक्तिक माहिती आढळली नाही..शिंदे समितीला मुदतवाढ देवून हैदराबाद गॅझेट संदर्भातील अहवाल तातडीने सादर व्हावा, असाच सरकारचा प्रयत्न आहे. ही प्रक्रिया थोडीशी गुंतागुंतीची आहे. यामुळे कोणावरही अन्याय व्हायला नको. त्यामुळे याबाबत शिंदे समितीचा अहवाल आल्यानंतर योग्य निर्णय घेता येईल.- राधाकृष्ण विखे पाटील, अध्यक्ष, मराठा उपसमिती.