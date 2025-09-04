OBC Agitation : अंतरवाली सराटीत ओबीसींच्या उपोषणाचा चौथा दिवस; आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार, छगन भुजबळांचे महत्त्वाचे आवाहन

Summary अंतरवाली सराटीत ओबीसींचे उपोषण चौथ्या दिवशीही सुरू असून आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत मागण्या मान्य झाल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले, तर ओबीसींचे उपोषण कायम आहे.छगन भुजबळ यांनी ओबीसींना शांत राहून न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे.. मराठा आरक्षणाचा लढा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी ज्या अंतरवाली सराटीमधून राज्यभरात पोहचवला, त्या अंतरवालीत ओबीसी समाजाने ओबीसी आरक्षण बचाव उपोषण आंदोलन सुरु केले असून उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. ५८ लाख कुणबी नोंदी रद्द करण्यात याव्यात अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल असा इशारा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे, दरम्यान बुधवारी उपोषणस्थळी सरकारने मनोज जरागेंच्या मागण्या मान्य केलेल्या जीआरची होळी करण्यात आली. .मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासह अन्य मागण्यांसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू केलेले बेमुदत उपोषण पाचव्या दिवशी संपले. सरकारने हैदराबाद, सातारा गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेत त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या. याबाबत जीआर काढल्यानंतर मनोज जरांगेंनी आंदोलन मागे घेतले, तर दुसरीकडे अंतरवाली सराटीत ओबीसी आंदोलकांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते..भुजबळांचे महत्वाचे आवाहनदरम्यान ओबीसींचे राज्यातील मोठा चेहरा म्हणून ओळख असलेले नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी सर्व ओबीसी नेते आणि संघटनांना आंदोलन थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. ओबीसी समाजाने आक्रमक आंदोलन करु नये. राज्य सरकारच्या जीआरमधील काही शब्दांवरुन संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत अभ्यासकांसोबत आपली चर्चा सुरु आहे. तसेच या जीआर विरोधात आपण मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करणार आहोत. त्यामुळे या विरोधात कुणीही रस्त्यावर येऊन आंदोलन करु नये, असं आवाहन भुजबळ यांनी केले आहे. .ते पुढे बोलताना म्हणाले की, याचा अभ्यास करुन योग्य तो निर्णय घेणार आहोत. ओबीसींचं नुकसान होत असेल, असं आमच्या वकिलांनी सांगितल्यानंतर निश्चितपणे आमची हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी आहे. त्यासाठी दोन दिवस थांबण्याची आवश्यकता आहे. आपण सर्वांनी तूर्त शांत राहा. फक्त निवेदन देण्यापलिकडे काही करु नका. उपोषण सोडावे आणि आणि शांततेने सरकारकडे म्हणणे मांडावे, सर्व ओबीसी नेत्यांशी चर्चा करुन पुढील निर्णय घेतला जाईल असेही भुजबळ यांनी सांगितले. .FAQsप्रश्न 1: अंतरवाली सराटीत ओबीसींचे उपोषण का सुरू आहे?➡️ 58 लाख कुणबी नोंदी रद्द करण्याची मागणी आणि ओबीसी आरक्षण बचावासाठी हे उपोषण सुरू आहे.प्रश्न 2: मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन का थांबले?➡️ सरकारने हैदराबाद, सातारा गॅझेट लागू करण्यासह बहुतांश मागण्या मान्य केल्यामुळे त्यांनी आंदोलन मागे घेतले.प्रश्न 3: छगन भुजबळ यांनी आंदोलकांना काय आवाहन केले?➡️ आक्रमक आंदोलन थांबवून न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवावी आणि दोन दिवस शांत राहावे असे आवाहन त्यांनी केले.प्रश्न 4: सरकारच्या जीआरविरोधात पुढील पाऊल काय असेल?➡️ जीआरमधील संभ्रम स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई हायकोर्ट आणि गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे.प्रश्न 5: आंदोलन किती दिवस चालू राहू शकते?➡️ सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर ओबीसी नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.