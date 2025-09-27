महाराष्ट्र बातम्या

Laxman Hake: बीडचा ओबीसी मेळावा रद्द पण दैत्यनांदूरमध्ये हाके काय बोलले? इथून पुढचा लढा...

OBC Leader: लक्ष्मण हाके यांनी ओबीसी नेत्यांना टोले लगावले. ओबीसी एल्गार परिषदेत ते बोलत होते. बीडच्या मेळाव्यातून डावलल्यामुळे हाके नाराज झाले होते. त्यानंर त्यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यात मेळावा घेतला.
संतोष कानडे
OBC Melava: राज्य शासनाने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी बीड आणि परिसरात मेळावे आणि सभांचा धडाका लावला. दुसरीकडे बीडमध्ये छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत ओबीसी मेळवा नियोजित आहे. पावसामुळे हा मेळावा पुढे ढकलण्यात आलेला आहे. मात्र या कार्यक्रमासाठी लक्ष्मण हाके यांना डावलण्यात आलेलं आहे.

