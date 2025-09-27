Laxman Hake: बीडचा ओबीसी मेळावा रद्द पण दैत्यनांदूरमध्ये हाके काय बोलले? इथून पुढचा लढा...

OBC Melava: राज्य शासनाने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी बीड आणि परिसरात मेळावे आणि सभांचा धडाका लावला. दुसरीकडे बीडमध्ये छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत ओबीसी मेळवा नियोजित आहे. पावसामुळे हा मेळावा पुढे ढकलण्यात आलेला आहे. मात्र या कार्यक्रमासाठी लक्ष्मण हाके यांना डावलण्यात आलेलं आहे..बीडच्या मेळाव्यासाठी लक्ष्मण हाके यांना डावलल्यानंतर त्यांची अहिल्यानगर जिल्ह्यात एल्गार परिषद झाली. जिल्ह्यातल्या पाथर्डी तालुक्यात असलेल्या दैत्यनांदूर येथे लक्ष्मण हाके यांची एल्गार परिषद शनिवारी संपन्न झाली. यावेळी त्यांनी ओबीसींचं आरक्षण संपल्याचं सांगत इथून पुढचा लढा मोठ्या ताकदीने लढण्याचा निर्धार केला..Yogi Adityanath Strict Warning: 'मौलाना भूल गया कि यूपी में किसकी सरकार है' ; योगींचा उपद्रवींना कडक इशारा!.काय म्हणाले लक्ष्मण हाके?उपस्थितांना आवाहन करताना लक्ष्मण हाके म्हणाले की, आजपासून लढायचं का नाही ते ठरवा.. आपण जर लढलो तरच आपण वाचलो, आपण जर एक झालो तर आपले हक्क अधिकार मिळतील.. नाहीतर परत गुलामीत जावं लागेल. काय करायचं ते ठरवा?''ओबीसी म्हणून आपल्याला एक व्हावं लागेल. आज ओबीसींचं आरक्षण गेलं आहे, उद्या दलितांचा अॅट्रॉसीटी कायदा रद्द होईल, एससी-एसटीचं आरक्षण जाईल.. महाज्योतीला निधी दिला जात नाही, ओबीसींना वसतिगृह नाही. पवारांनी नातेवाईक बघितले आणि जात बघितली.'' असा आरोप त्यांनी शरद पवारांवर केला..Nashik News : प्रवेश शुल्काचा फटका: शेतमाल वाहनांच्या विलंबामुळे दिंडोरी रोडवरील वाहतूक व्यवस्था कोलमडली.हाके पुढे म्हणाले, ओबीसी बांधवांना आणि नेत्यांना विनंती आहे की, सगळ्यांनी बोललं पाहिजे. नाहीतर मग त्यांना घरी पाठवावं लागेल. ही लढाई चालू ठेवायची का? इथं जमलेल्या एकाही माणसाला गाडी, डिझेल दिलेलं नाही. राज्यात पन्नास ते साठ टक्के लोकं आमचे आहेत. त्यामुळे येत्या काळात हे आंदोलन पुढे न्यायचं आहे, असं आवाहन त्यांनी केलं.दरम्यान, मेळाव्याला जात असताना लक्ष्मण हाके यांच्या गाडीवर अज्ञातांनी हल्ला केला होता. दुपारनंतर पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.