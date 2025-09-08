महाराष्ट्र बातम्या

OBC Reservation : ओबीसींचा नागपुरात ऑक्टोबरमध्ये महामोर्चा : विजय वडेट्टीवार

OBC Protest : मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात ऑक्टोबरमध्ये नागपूरमध्ये महामोर्चा काढणार असल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी जाहीर केले.
OBC Reservation

OBC Reservation

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात ‘पात्र’ असा शब्द वापरला होता. नंतर दुसरा शासन निर्णय काढून हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ मराठा समाजाला ओबीसींमधून सरसकट आरक्षण देणार असा होतो. हा मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. याविरोधात लढा देण्यासाठी २५ प्रमुख लोकांची एक समिती स्थापन केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा निघेल, अशी माहिती ओबीसी नेते आणि काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

Loading content, please wait...
vijay wadettiwar
Maratha Reservation
Maratha reservation case
obc reservation
OBC Reservation Movement
OBC Reservation Ordinance
OBC reservation issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com