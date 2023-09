मुंबई : मराठा आरक्षणाचा विषय सध्या ऐरणीवर आला आहे. ओबीसींमधून कुणबी समाजाचं आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे हे उपोषणावर ठाम आहेत. सरकारही युद्धपातळीवर मराठा आरक्षणासाठी हालचाली करत आहे, त्यामुळं ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

यापार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजानं आपल्या आरक्षणात कोणी वाटेकरी होईल असा गैरसमज करुन घेऊ नये, असं म्हटलं आहे. माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी ते बोलत होते. (OBCs should not misunderstand that anyone will participate in there reservation says Devendra Fadnavis)

फडणवीस म्हणाले, आमचं एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील सरकार ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. त्यांच्या मनात जी भीती आहे की आमचं आरक्षण काढून घेणार किंवा त्यात कोणी वाटेकरी होणार. पण सरकारचा असा कुठलाही हेतू नाही.

ओबीसी समाजानं असा गैरसमज करुन घेऊ नये. दोन समाज समोरासमोर यावेत असा कुठलाही निर्णय राज्य सरकार होऊ देणार नाही, असा कोणीही प्रयत्न ही करु नयेत. तसेच कुठल्याही समाजानं कुठलंही स्टेटमेंट देताना कुठलाही समाज दुखावणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असं आवाहनही यावेळी फडणवीस यांनी केलं आहे.