महाराष्ट्र बातम्या

Onion Price : साखरेनंतर आता कांद्याच्या दरात मोठी उसळी, दोन दिवसात ६०० रुपयांनी कांदा दरात वाढ

Lasalgaon Onion Price : साखरेनंतर कांद्याच्या दरानेही ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. दोन दिवसांत कांद्याच्या दरात तब्बल ६०० रुपयांची वाढ झाली आहे.
Lasalgaon Onion Price

Lasalgaon Onion Price

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Onion Market Price : कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून बफर स्टॉकची विक्री, ‘कांदा एक्स्प्रेस’द्वारे प्रमुख शहरांकडे वाहतूक आणि साठेबाजांवर कारवाई अशा उपाययोजना सुरू असतानाच लासलगाव बाजार समितीत कांद्याच्या दराने पुन्हा उसळी घेतली आहे. अवघ्या दोन लिलाव सत्रांत सरासरी दरात सुमारे ६०० रुपयांची वाढ होऊन तो ४,४०० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचला आहे. मंगळवारी (ता.२) कांद्याला कमाल ४,८६० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला.

Loading content, please wait...
onion
Lasalgaoan
Onion Price
onion auction
lasalgaon
Lasalgaon onion traders
onion auction news
current onion rates
daily onion rate updates
current onion rates in Solapur
onion price analytics
quality onion rates
current onion rates in Maharashtra
latest onion rates Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com