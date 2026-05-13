२०२७पर्यंत फक्त ३६ विवाह मुहूर्त; १७ मे ते १५ जूनपर्यंत मंगलकार्याला ब्रेक; वाचा कधी आहेत मुहूर्त?

नागपूर, ता. १२ : येत्या रविवारपासून (१७ मे) अधिक ज्येष्ठ मासारंभ म्हणजेच पुरुषोत्तम मास होत असून, तो १५ जून २०२६ पर्यंत आहे. त्यांनतर लगेचच चातुर्मास सुरू होत आहे. शिवाय या काळात विवाहासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या गुरू-शुक्र या ग्रहांचे अस्त होत असल्याने पुढील वर्षी गुढीपाडवापर्यंत विवाहासाठी फक्त ३६ आणि उपनयनांसाठी १३ मुहूर्त असल्याचे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉ. अनिल वैद्य यांनी सांगितले..यावर्षी २५ जुलै ते २१ नोव्हेंबरदरम्यान चातुर्मास आहे. शुक्राचा अस्तोदय काल अनुक्रमे १७ जुलै ते १० ऑगस्ट आणि १९ ऑक्टोबर ते २८ ऑक्टोबरपर्यंत आहे. त्यामुळे विवाह मुहूर्त आणि उपनयन मुहूर्त दरवर्षीच्या तुलनेत अतिशय कमी राहणार आहेत. एक जूनला गुरू कर्क राशीत प्रवेश करणार असून, पुढे २४ जानेवारीला तो वक्रगतीने पुन्हा कर्क राशीत जाणार आहे. तसेच सिंह राशीत गुरू १ नोव्हेंबर २०२६ ते २४ जानेवारी २०२७ पर्यंत सिंह राशीतून भ्रमण करेल. या सुमारास तो वृषभ कन्या व मकर राशीला गुरुबळ देणार नसल्याने या राशीच्या इच्छुक वधू-वरांनी या काळात विवाहाचा मुहूर्त काढायचा असल्यास गुरू ग्रहाची शांती करून विवाह करावा, असा सल्ला डॉ. वैद्य यांनी दिला..Panchang 13 May 2026 : अपरा एकादशी विशेष! आजचा दिवस किती शुभ? जाणून घ्या पंचांगातील महत्त्वाचे योग.वरील तारखांना विवाह मुहूर्त काढल्यास त्यासंबंधी कामे सुरू करण्याचा मुहूर्त करण्यासाठी साधारणपणे शुभकिंवा मध्यम दिवस पंचांग पाहूनच करावा. विवाहासाठी मुहूर्त पाहिल्यानंतर विवाहाच्या आधीचे व नंतरचे कुळाचार इत्यादी कार्य करण्यास विशेष मुहूर्त पाहण्याची आवश्यकता नसते. विवाहाचे आणि उपनयनसाठीचे मुहूर्त अतिशय चांगले आहेत, पण ते तज्ञ ज्योतिषीकडून काढावेत, असे ते म्हणाले..विवाह मुहूर्तजून २०२६ - १९,२३,२४, २७जुलै २०२७-३,४, ७, ८, ११जानेवारी २०२७-२६, २७,२९फेब्रुवारी २०२७ - २, ३, १०, ११, १२, १५, २१, २२, २४, २५, २७, २८मार्च २०२७ - २, ४, १०, ११, १४, २३, २४, २५, २७, २९, ३१एप्रिल २०२७- २,३उपनयन (मुंजीचे मुहूर्त)जून २०२६- १६, १७, १९फेब्रुवारी २०२७ - ८, ९, ११,१२, १८, २५मार्च २०२७-१०, ११, १८, २४.१७ मे ते १५ जून दरम्यान मंगलकार्याला अधिक मासामुळे 'ब्रेक'यावर्षी १५ मे पासून सुरू होणाऱ्या अधिक मासामुळे पुढील महिनाभर विवाह सोहळे, वास्तुशांती, गृहप्रवेश यांसारख्या शुभकार्यांना 'ब्रेक' लागणार आहे. हिंदू पंचांगानुसार अधिक मास, ज्याला ग्रामीण भागात 'धोंड्याचा महिना' किंवा 'पुरुषोत्तम मास' असेही म्हटले जाते, तो १५ जूनपर्यंत राहणार आहे. या काळात धार्मिक परंपरेनुसार कोणतेही मंगलकार्य केले जात नाही.