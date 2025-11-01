चिंचोली MIDC मध्ये अवघी ३७ हेक्टर जमीन शिल्लक! अतिरिक्त १५१ हेक्टर जमिनीचा निर्णय होईना, कुंभारी एमआयडीसीचा विषय थांबला, जिल्ह्यात 'या' ठिकाणी नव्या एमआयडीसी

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वांत मोठी एमआयडीसी म्हणून चिंचोली एमआयडीसीची ओळख आहे. १०२८ हेक्टरवरील या एमआयडीसीत सध्या ५०० हून अधिक उद्योग सुरू आहेत. चिंचोली एमआयडीसीत सध्या केवळ ३७ हेक्टरच जागा शिल्लक राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर कार्यालयाने १५१ हेक्टर अतिरिक्त चिंचोली एमआयडीसीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यावर अजून निर्णय बाकी आहे.
सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर चिंचोली एमआयडीसी आहे. मोहोळ व उत्तर सोलापूर या दोन तालुक्यांत ही एमआयडीसी विस्तारली आहे. या ठिकाणी १० हजारांहून अधिक कामगार काम करतात. जिल्ह्यात सोलापूर- पुणे, सोलापूर- हैदराबाद, सोलापूर- विजयपूर, नागपूर- रत्नागिरी, सोलापूर- तुळजापूर, सोलापूर- अक्कलकोट अशी महामार्गांची कनेक्टिव्हिटी आहे. याशिवाय आगामी काळात सोलापूर जिल्ह्यातून सुरत- चेन्नई आणि नागपूर ते गोवा (शक्तिपीठ महामार्ग) हे महामार्गही जाणार आहेत. रेल्वेचीही सोय असून, आता सोलापूर- गोवा आणि सोलापूर- मुंबई विमानसेवा देखील सुरू झाली आहे.
शहरात दोन पंचतारांकित हॉटेल असून, तिसरे हॉटेलही जानेवारीत सुरू होईल. तसेच आगामी काळात सोलापूर जिल्ह्यात आयटी पार्क सुरू होणार असून, त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष लक्ष घातले आहे. त्यासाठी आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार विजयकुमार देशमुख यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, सोलापूर जिल्ह्यात मोठमोठे उद्योग येतील, असा विश्वास एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना आहे. पण, त्यासाठी अतिरिक्त चिंचोलीसाठी मागितलेल्या १५१ हेक्टरचे भूसंपादन तातडीने व्हावे, अशी अपेक्षा अधिकाऱ्यांना आहे.
कुंभारीचा विषय थांबला, कासेगाव अन् माळशिरस एमआयडीसीची कार्यवाही
सोलापूर जिल्ह्यातील कुंभारी एमआयडीसीचा विषय थांबलेलाच असून, जलसंपदा विभागाकडून मिळणाऱ्या जमिनीबाबतचा निर्णय प्रलंबित आहे. दुसरीकडे, कासेगाव (ता. पंढरपूर) येथील प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी जागा आहे. तेथील २१ हेक्टर जागेत कोण उद्योजक यायला इच्छुक आहेत, याची चाचपणी सुरू आहे. माळशिरसमधील ५९ हेक्टरच्या संदर्भातही अशीच स्थिती आहे. त्यासाठी नोव्हेंबरअखेर ‘एमआयडीसी’ने मुदत दिली आहे. मुदतीनंतर पुढील कार्यवाही होईल, असे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
चिंचोली एमआयडीसीतील स्थिती...
एकूण क्षेत्र
१०२८ हेक्टर
सध्याचे शिल्लक क्षेत्र
३७ हेक्टर
एकूण उद्योग
७५०
सध्या सुरू उद्योग
५३०
