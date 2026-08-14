'ऑपरेशन टायगर'चा दुसरा भाग खरंच येणार? मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा दावा की मिश्किल टिपण्णी? कैलास पाटलांबद्दल काय म्हणाले?

Minister Pratap Sarnaik: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करत ऑपरेशन टायगर साध्य केलं होतं. त्या सहा खासदारांमध्ये धाराशिव जिल्ह्याचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचाही समावेश होता. त्यानंतर आता या ऑपरेशन टायगरचा दुसरा भाग येणार असल्याचा दावा खुद्द शिंदेंचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. ते धाराशिव येथे बोलत होते..राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. शुक्रवारी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. धाराशिवचे ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील हेच आता ऑपरेशन टायगरचा दुसरा भाग असल्याचं मोठं विधान सरनाईकांनी केलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात भूकंप होणार का? अशा चर्चा सुरु झाल्या आहेत..Rahul Gandhi Attacks on BJP : दूषित पाणी, विषारी कफ सिरप ते अंकिता भंडारी हत्या ; राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर घणाघात!.त्याचं झालं असं की, केंद्र सरकारची परवानगी नसलेल्या चिनी कंपनीचे सीसीटीव्ही कॅमेरे तुळजापुरात बसवण्यात आलेले आहेत. हे कॅमेरे धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या आदेशाने बसवण्यात आल्याचं आमदार कैलास पाटील यांनी केला होता. या आरोपांना उत्तर देताना पालकमंत्री प्रताप सरनाईक बोलत होते..प्रताप सरनाईकांचं प्रत्युत्तरआमदार कैलास पाटील यांच्या आरोपांना उत्तर देताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, मुळात कैलास पाटील हेच ऑपरेशन टायगरचा दुसरा भाग आहेत. प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यासाठी ते असे आरोप करत असतात. याच सीसीटीव्हींच्या माध्यमातून ते कुठे जातात, तुळजापूरला कधी जातात, याची देखरेख केली जाणार आहे. त्याच माहितीच्या आधारावर आम्ही ऑपरेशन टायरगरचा दुसरा भाग करु, अशी बोचरी टीका सरनाईकांनी केली..Pune Bangalore Highway : 92 पिलर अन् 3.47 किमी लांबी! पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा पूल वाहतुकीसाठी कधी खुला होणार? लोकार्पण लांबणीवर, वाचा नवीन अपडेट.दरम्यान, नुकतंच धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. ओमराजे आणि कैलास पाटील हे जवळचे मित्र आहेत. त्यामुळे त्यांच्याही पक्षसोडीची चर्चा सुरु होती. परंतु त्यांनी ठाकरेंसोबतची निष्ठा बोलून दाखवली. मात्र आता सरनाईकांच्या मिश्कील विधानाने का होईना, पण ऑपरेशन टायगरच्या दुसऱ्या भागाची जोरात चर्चा सुरु झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.