महाराष्ट्र बातम्या

Uddhav Thackeray : भाजपचा राज्याला गिळण्याचा प्रयत्न

दोन गुजराती आपल्याला गिळायला निघाले असताना आपण जर आपसात भांडत बसलो, तर ही लढाई न लढलेलीच बरी.
uddhav thackeray

uddhav thackeray

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई - 'दोन गुजराती आपल्याला गिळायला निघाले असताना आपण जर आपसात भांडत बसलो, तर ही लढाई न लढलेलीच बरी,’ अशा शब्दांत शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महानगरपालिका निवडणुकीतील संघर्षाची दिशा स्पष्ट केली. भाजपने केवळ युती तोडली नाही, तर ते आपल्याला संपवायला निघाले आहेत, असे ते म्हणाले.

Loading content, please wait...
Bjp
Uddhav Thackeray
Power
Opposition Party

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com