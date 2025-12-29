Uddhav Thackeray : भाजपचा राज्याला गिळण्याचा प्रयत्न

मुंबई - 'दोन गुजराती आपल्याला गिळायला निघाले असताना आपण जर आपसात भांडत बसलो, तर ही लढाई न लढलेलीच बरी,’ अशा शब्दांत शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महानगरपालिका निवडणुकीतील संघर्षाची दिशा स्पष्ट केली. भाजपने केवळ युती तोडली नाही, तर ते आपल्याला संपवायला निघाले आहेत, असे ते म्हणाले..महापालिका निवडणुकांसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) -मनसे एकत्र आले असून जागावाटपही निश्चित झाले आहे. त्यानुसार, आता दोन्ही पक्षाकडून प्रचारात आघाडी घेतली जात असल्याचे दिसून येते.महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील शाखाप्रमुखांना बोलावून त्यांच्याशी संवाद साधला.यावेळी आयोजित मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर घणाघाती टीका करतानाच कार्यकर्त्यांना एकनिष्ठ राहण्याचे आवाहन ठाकरे केले..मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना काळात केलेल्या कामाचा लेखाजोखा मांडणाऱ्या ‘मुंबई मॉडेल’ या पुस्तकाचे प्रकाशन शिवसेना भवन येथे केले. ‘‘आपल्याला ही मुंबई भगव्याचे तेज घेऊन राखायची आहे. त्यासाठी काहीजणांना त्याग करावा लागेल. जेव्हा पक्षांबरोबर युती होते तेव्हा प्रत्येक गोष्ट मनासारखी नाही घडत. काही द्यावे लागेल, काही घ्यावे लागेल,’’ असे म्हणत इच्छुक उमेदवारांना उद्धव ठाकरेंनी साद घातली.युतीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना मुंबई माणसाच्या हातात राहिली पाहिजे, एवढेच ध्येय समोर ठेवा, असे आवाहन त्यांनी केले..निष्ठा न विकण्याचे आवाहनमहाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी (मनसे) झालेल्या युतीबाबत बोलताना त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. ‘ज्यावेळी युती किंवा आघाडी असते, त्यावेळी १०० टक्के आपल्या मनासारखे घडत नाही. काही जागा आपल्या हक्काच्या असतात, पण नाइलाजाने त्या मित्रपक्षासाठी सोडाव्या लागतात.मला माहिती आहे की, काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असेल, पण मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी मी हा वाईटपणा घ्यायला तयार आहे. तुम्ही मात्र तुमची निष्ठा विकू नका,’ असे आवाहन त्यांनी शिवसैनिकांना केले..भगवा झेंड्याकडे तेजाने पाहा. सर्वांनी एकमुखाने एक निश्चयाने काम करा, आपला विजय करा. ठाकरे कुटुंब एकत्र आलेले आहे, तुम्ही पाहिले का नाही? बस असेच झाले आहे.- उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.