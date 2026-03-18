Maharashtra Weather: महाराष्ट्राच्या 'या' भागांमध्ये गुरुवारी पावसासह गारपीट; हवामान विभागाचा अलर्ट

Pune Rain update: राज्याच्या अनेक भागांमध्ये मंगळवारी पाऊस बरसला. तर बुधवारी सायंकाळीही पुण्यासह परिसरात पावसाने हजेरी लावली. तर आता गुरुवारसाठी हवामान विभागाने मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात जोरदार वाऱ्यासह पाऊस आणि गारपिटीची शक्यता वर्तवली आहे..मध्य प्रदेश आणि परिसरावर चक्राकार वारे वाहत असून, त्यापासून विदर्भ, मराठवाडा उत्तर कर्नाटकपर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा कायम आहे. त्यामुळे पावसाला पोषक हवामान होत आहे. बुधवारी (ता. १८) सकाळी ८.३० पर्यंतच्या २४ तासांमध्ये उत्तर प्रदेशातील बांदा येथे देशातील उच्चांकी ३९.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तर पंजाबच्या फरिदकोट येथे नीचांकी १२.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे..Baramati News : बारामतीच्या शासकीय वैदयकीय महाविद्यालयाशी संलग्न रुग्णालयास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचेच नाव कायम; राज्य शासनाने घेतला निर्णय.दरम्यान, राज्यातील उष्णतेची लाट काहीशी कमी झाली असून, बुधवारी (ता. १८) ब्रह्मपुरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३९.८ अंश तापमान नोंदले गेले. अमरावती, वर्धा, अकोला, सोलापूर, आणि यवतमाळ येथे ३९ अंशांपेक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली. धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १२ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले..आधी तुकड्यांमध्ये शरीराचे अवयव, नंतर संपूर्ण सांगाड्यासारखे शरीर आढळले; महामार्गावर मुरूम टाकताना धक्कादायक प्रकार समोर.बुधवारी मध्य महाराष्ट्रातील जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, बीड आणि परभणी जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह गारपीट होण्याची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा (ऑरेंज अलर्ट) देण्यात आला आहे. तर उर्वरित राज्यात ताशी ३० ते ५० किलोमीटर वेगाने वाहणारे वारे, मेघगर्जना, विजांसह वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) हवामान विभागाने दिला आहे..दरम्यान, बुधवारी सायंकाळी कोल्हापुरात अवकाळी पावसाने हजेरी लावलीअसून ढगांच्या गडबडाटासह जोरदार वारा आणि गारांसहित पाऊस कोसळला. कसबा बावडा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गारांचा पाऊस होता. उन्हामुळे त्रस्त झालेल्या कोल्हापूरकरांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.