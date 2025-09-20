Organic Food: सेंद्रिय अन्नातून खरोखरच न्यूट्रिशन मिळतं का? तज्ज्ञांचे आश्चर्यकारक दावे

Health Lifestyle: 'हेल्दी लाइफस्टाइल'चा विचार केला की, 'सेंद्रिय अन्न' हे नाव सर्वात आधी घेतले जाते. मोठमोठ्या सुपरमार्केटपासून स्थानिक बाजारापर्यंत लोक हेच विचार करून सेंद्रिय फळे आणि भाज्या विकत घेतात की, ते अधिक पौष्टिक, सुरक्षित आणि आरोग्यासाठी उत्तम आहेत. सोशल मीडियावरही अनेकदा असा दावा केला जातो की, सेंद्रिय आहारामुळे शरीर निरोगी राहते आणि आजार दूर राहतात. पण, प्रश्न असा आहे की, सेंद्रिय अन्न खरोखरच सामान्य पद्धतीने पिकवलेल्या फळे आणि भाज्यांपेक्षा अधिक आरोग्यदायी असते का? यावर काही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की, सेंद्रिय आणि सामान्य अन्नातील फरक पोषणमूल्यांचा नसून कीटकनाशकांचा आहे..सेंद्रिय आणि सामान्य अन्नाच्या पोषणमूल्यांमध्ये जास्त फरक नाहीतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सेंद्रिय अन्न पोषणमूल्यांनी परिपूर्ण असते आणि सामान्य अन्न त्यापेक्षा कमी पौष्टिक असते, हा गैरसमज आहे. अनेक संशोधनांमध्ये असे आढळून आले आहे की, दोन्ही प्रकारच्या अन्नामध्ये जीवनसत्त्वे (vitamins), खनिजे (minerals) आणि इतर आवश्यक पोषक तत्वांचे प्रमाण जवळजवळ समान असते. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही केवळ पोषणमूल्यांवर आधारित निवड करत असाल तर सेंद्रिय अन्नावर जास्त पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. मात्र, जेव्हा कीटकनाशकांचा प्रश्न येतो, तेव्हा सेंद्रिय अन्नाला निश्चितच जास्त महत्त्व मिळते..सेंद्रिय अन्नामध्ये कीटकनाशकांचे प्रमाण सामान्य अन्नापेक्षा सुमारे ३० टक्क्यांनी कमी असल्याचे आढळले आहे. जास्त प्रमाणात कीटकनाशकांचा वापर दीर्घकाळात हानिकारक ठरू शकतो, विशेषतः शेतकरी, जे थेट त्यांच्या संपर्कात येतात. परंतु, जे लोक फळे आणि भाज्या धुवून किंवा शिजवून खातात, त्यांच्यासाठी अन्नातील कमी प्रमाणात असलेले कीटकनाशक अद्याप धोकादायक असल्याचे सिद्ध झालेले नाही..Gotya Gitte: ''जिवंत लोकांचं श्राद्ध घालणाऱ्या गोट्या गित्तेला समाजसेवक म्हणून घोषित करा'', बाळा बांगर यांचा पोलिसांवर संताप.गरोदर महिला आणि मुलांना होऊ शकतो फायदातज्ज्ञांनुसार, काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये सेंद्रिय अन्न सामान्य अन्नापेक्षा जास्त फायदेशीर ठरू शकते. उदाहरणार्थ, गरोदर महिला आणि लहान मुलांसाठी हे अधिक सुरक्षित मानले जाते, कारण सामान्य अन्नात कीटकनाशकांचा प्रभाव जास्त असू शकतो. अशा परिस्थितीत, सेंद्रिय अन्न हा त्यांच्यासाठी एक सुरक्षित पर्याय असू शकतो..याशिवाय, काही तज्ज्ञ असेही सांगतात की, सेंद्रिय अन्न खाणाऱ्या लोकांचे आरोग्य अधिक चांगले असते, परंतु त्याचे खरे कारण अनेकदा त्यांची एकंदरीत निरोगी जीवनशैली (healthy lifestyle) असते. जे लोक सेंद्रिय अन्न निवडतात, ते इतर गोष्टींमध्येही आरोग्याची काळजी घेतात, जसे की प्रक्रिया केलेले अन्न (processed food) टाळणे, नियमित व्यायाम करणे आणि संतुलित आहार घेणे. म्हणूनच त्यांचे आरोग्य जास्त चांगले असते. त्यामुळे, तज्ज्ञांनी सल्ला दिला आहे की, अन्न सेंद्रिय आहे की नाही यावर लक्ष देण्याऐवजी, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड कमी करा आणि जास्तीत जास्त ताजी फळे आणि भाज्यांचा आहारात समावेश करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.