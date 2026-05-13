आरोग्यमंत्र्यांच्या शेजारच्या जिल्ह्यात चाललंय काय? उपचाराचं बिल मंजुरीसाठी लाच, अधीक्षकाला अटक

ओरोस : जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय उपचारांच्या बिल मंजुरीसाठी लाच मागितल्याप्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली असून, कार्यालयीन अधीक्षकावर अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.महादेव नारायण तेली (वय ५६, रा. स्वामी महादेव अपार्टमेंट, तेलीआळी, कणकवली) असे आरोपी अधिकाऱ्याचे नाव आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) ४ मे रोजी सापळा रचून त्याला लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले होते..तक्रारदाराने त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांचा बिल मंजुरीसाठी जिल्हा रुग्णालय कार्यालयात फाईल सादर केली होती. मात्र, कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगत अधीक्षक तेली यांनी बिल मंजुरीसाठी एकूण रकमेच्या तीन टक्के म्हणजेच १८ हजार रुपयांची मागणी केली होती.तक्रारदाराने याबाबत न घाबरता कुडाळ येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर एसीबीने सापळा रचून पडताळणी केली असता लाच मागणी झाल्याचे स्पष्ट झाले..तडजोडीनंतर ही रक्कम १० हजार रुपयांवर ठरवण्यात आली होती. ठरलेल्या ठिकाणी आणि वेळेत, सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा रुग्णालयाच्या कार्यालयीन अधीक्षकांच्या कक्षातच ही लाच स्वीकारली जात असताना एसीबी पथकाने तेली यांना रंगेहात पकडले..या कारवाईनंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती. तपासानंतर आता संबंधित अधिकाऱ्यावर अधिकृतपणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे शासकीय कार्यालयांमधील लाचखोरीबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तक्रारदाराच्या धाडसामुळे ही कारवाई शक्य झाल्याचे एसीबीने स्पष्ट केले आहे.