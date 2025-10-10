Asaduddin Owaisi Raly : ओवैसींच्या सभेत महिलेने दिला 'जय भीम-जय शिवराय'चा नारा; म्हणाली- बुरखेवाली ही घोषणा देतेय पाहून काही लोक...

Summaryअहमदनगर (अहिल्यानगर) येथे एमआयएमच्या सभेत असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाषण केले.सभेत एका बुरखेवाली महिलेने मंचावर येऊन ‘जय भीम, जय शिवराय’ अशी घोषणा दिली.त्या घोषणेमुळे सभेत उपस्थित आणि सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय झाला..एमआयएम पक्षाचा पक्षाचा मेळावा गुरुवारी अहिल्यानगरमध्ये मेळावा पार पडला, खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी यावेळी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या दिशेने बूट भिरकावल्याचा प्रकाराचा समाचार घेतला. एक दलित व्यक्ती देशाच्या सरन्यायाधीशपदी बसतो आणि त्याचाच राग धर्मांध लोकांना आहे. असं ओवैसी म्हणाले, मात्र या मेळाव्यात ओवैसी यांच्यानंतर आणखी एका एका महिलेच्या भाषणाची चांगलीच चर्चा रंगली. महिलेने मंचावर येताच 'जय भीम- जय शिवराय'ची अशी घोषणा दिली, आणि याचे कारणही सांगितले. .महिला म्हणाली की मी जय शिवराय म्हटल्याने अनेकांना वाटेल की ही बुरखेवाली असून जय शिवराय कशी काय म्हणत आहे. पण काही लोक हे विसरले आहेत की, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र आहे. त्यांनी अठरापगड जाती आणि बारा बलुतेदारांना सोबत घेऊन स्वराज्य स्थापन केले होते त्यात मुस्लिमांचाही समावेश होता. पण सध्या त्यातून मुस्लिमांना हटविण्याचा कट रचला जातोय. जे हा कट रचत आहेत त्यांना मी सांगू इच्छिते की, आम्ही हटणारही नाही आणि विकलेही जाणार नाही. .Asaduddin Owaisi Kolhapur : 'महाराष्ट्रात मुस्लिम १४ टक्के तरी एकही खासदार नाही, आता नेतृत्व करायला शिका'; असदुद्दीन ओवेसी.जे आमच्या मतांच्या भीकेवर निवडून आले ते पण गप्प आहेत. आणि ज्यांना आमच्या मतांची भीक मिळाली नाही त्यांच्याबद्दल काय बोलावं अस ती महिला म्हणाली. बडे कमर्सव है ये गुब्बारे जो चंद सांसो में फूल जाते हैं... असा शेरही म्हटला. ती महिला पुढे बोलताना म्हणाली की, आम्हाला मिटवण्याची कट वर्षानुवर्षे केला गेला आहे.पण आम्ही आजही आमच्या जागी ठाम आहोत असं त्यांनी सांगितले. .FAQ 1. ओवैसींची सभा कुठे पार पडली? ➡️ अहमदनगर (अहिल्यानगर) येथे एमआयएमचा पक्ष मेळावा झाला.2. त्या सभेत विशेष चर्चेचा विषय काय ठरला? ➡️ बुरखेवाली महिलेने दिलेला ‘जय भीम, जय शिवराय’चा नारा चर्चेचा विषय ठरला.3. त्या महिलेनं जय शिवराय का म्हटलं? ➡️ ती म्हणाली की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व समाजांना, त्यात मुस्लिमांनाही, स्वराज्यात स्थान दिलं होतं.4. तिने कोणत्या कटाचा उल्लेख केला? ➡️ सध्या मुस्लिमांना समाज आणि इतिहासातून हटवण्याचा कट रचला जातोय, असं ती म्हणाली.5. त्या महिलेचा संदेश काय होता? ➡️ “आम्ही हटणार नाही आणि विकलेही जाणार नाही,” असा तिचा ठाम संदेश होता.6. तिने सभेत कोणता शेर म्हटला? ➡️ “बडे कमर्सव है ये गुब्बारे जो चंद सांसो में फूल जाते हैं…” हा शेर तिने म्हटला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.