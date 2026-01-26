Padma Awards 2026 : पद्म पुरस्कार जाहीर: महिलांचा सन्मान, परदेशी नागरिकांचा गौरव; धर्मेंद्र, अच्युतानंदन यांना पद्मविभूषण

नवी दिल्ली : बॉलिवूडचे दिवंगत लोकप्रिय चित्रपट अभिनेते धर्मेंद्र आणि प्रख्यात व्हायोलिनवादक एन. राजम यांच्यासह के. टी. थॉमस, पी. नारायणन आणि माकपचे ज्येष्ठ नेते आणि केरळचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री व्ही. एस. अच्युतानंदन या केरळच्या तीन मान्यवरांना पद्मविभूषण सन्मान आज जाहीर करण्यात आला. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, प्रसिद्ध गायिका अलका याज्ञिक, पीयूष पांडे (मरणोत्तर), उदय कोटक यांना पद्मभूषणने सन्मानित करण्यात येणार आहे. .तारफा वादक भिकल्या लाडक्या धिंडा, लोककलावंत रघुवीर तुकाराम खेडकर, परभणी जिल्ह्यातील माळसोन्ना येथील प्रगतिशील शेतकरी श्रीरंग देवबा लाड, जनार्दन बापूराव बोथे, भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा, वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या डॉ. आर्मिडा फर्नांडिस, छत्तीसगडमध्ये आदिवासींना वैद्यकीय सेवा पुरवणारे रामचंद्र व सुनीता गोडबोले यांना पद्मश्रीने सन्मानित करण्यात येणार आहे..Padma Awards: रोहित शर्मा, भगतसिंह कोश्यारी, अभिनेते धमेंद्र अन्... देशभरातील १३१ मान्यवरांना पद्म पुरस्कार २०२६ जाहीर, वाचा यादी.प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला पद्म पुरस्कारांची घोषणा आज करण्यात आली. कला, उद्योग, विज्ञान, समाजसेवा, शेती, क्रीडा व वैद्यक अशा विविध क्षेत्रांत देशपातळीवर उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या पाच जणांना पद्मविभूषण, १३ जणांना पद्मभूषण व ११३ जणांना पद्मश्रीने सन्मानित करण्यात येणार आहे. यात महाराष्ट्रातील १५ जणांचा समावेश आहे. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन (मरणोत्तर) आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते विजयकुमार मल्होत्रा (मरणोत्तर), के. आर. पलानीस्वामी (तमिळनाडू), मामुट्टी (केरळ), डॉ. नोरी दत्तात्रेयडू (अमेरिका), एस. के. एम. मैलनंदन (तमिळनाडू), आर. गणेश (कर्नाटक), वेल्लापल्ली नटेशन (केरळ) आणि विजय अमृतराज (तमिळनाडू आणि अमेरिका) या मान्यवरांना ‘पद्मभूषण’ने सन्मानित करण्यात येईल..यंदाच्या पद्म सन्मानार्थींमध्ये १९ महिला आणि ६ परदेशी नागरिकांचा समावेश असून १६ जणांना मरणोत्तर पुरस्कार सन्मान जाहीर झाला आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू आणि आसाममध्ये एप्रिल महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर नजर ठेवून पश्चिम बंगालच्या ११, तमिळनाडूच्या १३, केरळच्या ८ आणि आसामच्या पाच मान्यवरांचा यंदाच्या पद्म सन्मानार्थींमध्ये समावेश आहे. आज जाहीर करण्यात आलेले पद्म सन्मान मार्च–एप्रिल दरम्यान राष्ट्रपती भवनात होणाऱ्या समारंभात प्रदान करण्यात येतील..महाराष्ट्राचा सन्मानविविध क्षेत्रांत देशपातळीवर उल्लेखनीय कामगिरी करून महाराष्ट्राचा गौरव वाढविणाऱ्या महाराष्ट्रातील १५ मान्यवरांना यंदा पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला यंदाच्या पद्म पुरस्कारांमध्ये एक पद्मविभूषण, तीन पद्मभूषण आणि अकरा पद्मश्री पुरस्कार आले आहेत. पद्म सन्मामार्थींमध्ये दिवंगत अभिनेते सतीश शहा (कला), सत्यानारायण नुवाल (व्यापार व उद्योग), अशोक खाडे (व्यापार व उद्योग), जनार्दन बापूराव बोथे (समाजसेवा), जुजेर वासी (विज्ञान व अभियांत्रिकी), आर. माधवन (कला) यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.