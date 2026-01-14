महाराष्ट्र बातम्या

Padu Machine: राज ठाकरे यांनी आक्षेप घेतलेलं 'पाडू' हे मशीन नेमकं काय? तुम्हाला मतदान केंद्रावर ते दिसल्यास समजा...

Padu Machine Meaning: राज ठाकरे यांनी केलेल्या ईव्हीएमला नव्यानं जोडलं जाणार 'पाडू मशीन' बाबत प्रश्न केला आहे. यावर महानगरपालिका आयुक्त तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
ESakal

Mansi Khambe
Updated on

राज्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. गुरुवारी १५ जानेवारीला महाराष्ट्रात सर्वत्र मतदान पार पडणार आहे. महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या एका नव्या निर्णयावर टीका केली आहे. ईव्हीएमला नव्यानं कोणतं मशीन लावलं जाणार आहे? तसेच नवं मशीन जोडण्यासंबंधी आधी का माहिती दिली नाही? असा सवाल माणसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी केला. लोकसभा, विधानसभेला प्रचाराचा जुना नियम बाहेर का काढला नाही? असाही प्रश्न त्यांनी केला.

election
Municipal election

