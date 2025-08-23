महाराष्ट्र बातम्या

Shivaji Maharaj History : पैठणमधील शिवरायांच्या काकींचा वाडा! आग्राला जाताना महाराजांनी दिली होती भेट...आजही तिथे राहतात छत्रपतींचे वारसदार

Paithan Shivaji Maharaj Kaki Wada History : पैठणमधील मुंगी येथे मोठा वाडा बांधण्यात आला होता. हा वाडा आता भूईसपाट झाला आहे. मात्र, छत्रपतींचे वारसदार आजही याठिकाणी बघायला मिळतात.
Updated on

Mungi Bhosale Descendants : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालोजीराजे याचं इंदापूरच्या युद्धात अकाली निधन झालं. त्यानंतर शहाजीराजेंची म्हणजे शिवरायांच्या वडिलांची संपूर्ण जबाबदारी मालोजीराजेंचे बधू विठोजीराजे यांनी घेतली होती. त्यांनी शहाजीराजेंना घडवलं. याच विठोजी राजेंच्या एका मुलाने पैठणमधील मुंगी येथे मोठा वाडा बांधला. हा वाडा आता भूईसपाट झाला आहे. मात्र, छत्रपतींचे वारसदार आजही याठिकाणी बघायला मिळतात.

