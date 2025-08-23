Shivaji Maharaj History : पैठणमधील शिवरायांच्या काकींचा वाडा! आग्राला जाताना महाराजांनी दिली होती भेट...आजही तिथे राहतात छत्रपतींचे वारसदार

Mungi Bhosale Descendants : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालोजीराजे याचं इंदापूरच्या युद्धात अकाली निधन झालं. त्यानंतर शहाजीराजेंची म्हणजे शिवरायांच्या वडिलांची संपूर्ण जबाबदारी मालोजीराजेंचे बधू विठोजीराजे यांनी घेतली होती. त्यांनी शहाजीराजेंना घडवलं. याच विठोजी राजेंच्या एका मुलाने पैठणमधील मुंगी येथे मोठा वाडा बांधला. हा वाडा आता भूईसपाट झाला आहे. मात्र, छत्रपतींचे वारसदार आजही याठिकाणी बघायला मिळतात. .विठोजी राजेंना होती आठ मुलं...शिवरायांचे चुलत आजोबा विठोजीराजे यांना एकूण आठ मुलं होतं संभाजी, खेळोजी, मालोजी, मंबाजी, नागोजी, परसोजी, त्रिंबकजी आणि काकजी अशी त्यांची नावं. यापैकी नागोजीराजे यांना मुंगीची जहागीर मिळाली होती. याठिकाणी भव्य गढी बांधून त्यांनी मुंगी गावाला वैभव प्राप्त करून दिले होतं. मुंगी हे गाव पैठणवरून १५ किमी दूर आहे..Premium| Shivaji Maharaj: शिवाजी महाराजांची आग्र्यातून थरारक सुटका. हिंदुस्थानला हादरवणारा हा पराक्रम इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरला गेला.नागोजींराजे आणि त्यांची पत्नी राणूबाईंची (शिवरायांची काकी) मुलबाळ नसल्याने त्यांनी वळसे (ता. अकोले, जि. नगर) येथील भोसले घराण्यातील मालोजीला दत्तक घेतले होतं. पुढे नागोजी राजेंचेही निधन झाले आणि राणूबाईही नामस्मरण करत गोदावरीकाठी शांततेचे जीवन जगत होत्या..आग्राला जाताना काकींची भेटया दरम्यानच्या काळात पुरंदरच्या तहानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांना आग्राला जायचं होतं. त्यानुसार फाल्गुन शुद्ध नवमी वार सोमवार 5 मार्च 1666 रोजी राजांनी राजगडावरून आग्र्याच्यादिशेने प्रस्थान केले. महाराज आग्राला जाताना ते पैठणमार्गे गेले. तिथून जवळच असलेल्या मुंगी येथे काकी असल्याचं त्यांना समजलं. त्यानंतर ते तडक काकी राणूबाईंच्या भेटीसाठी निघाले. तसेच त्यांचा आशीर्वाद घेतला..यावेळी महाराजांनी काकींना जिंतीस चलावे, अशी विनंती केली. पण त्यांनी गोदावरी काठी राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यावर महाराज म्हणाले की, “आपले आशिर्वादेकरून संस्थान हातास आलियास कसबे मजकूराचे चौथाईची सनद करून पाठवितो.” याच भेटीदरम्यान राजेंनी आंबेजोगाईच्या दासोपंताना एक आभार पत्र लिहिलेले होतं..Premium| Shivaji Maharaj: शिवाजी महाराजांची आग्र्यातून थरारक सुटका. हिंदुस्थानला हादरवणारा हा पराक्रम इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरला गेला.आजही राहतात वारसदारपुढे राणूबाईच्या वारसाची चार मुख्य घरे शिल्लक राहिली. सुभाणजी, उमाजी, महादजी आणि संभाजी. अशी त्यांच्या वारशांची नावं. त्यांचे पुढे 16 घरं आणि शेकडो वंशज झाले. त्यामुळे जमीन विभागली केली. आज मुंगीतील भव्य गढी भुईसपाट झाली आहे. पण त्यांचे वंशज प्रभाकर राजे भोसले आजही तिथे राहतात. काही वारसदार तर अल्पभूधारक शेतकरी म्हणून जीवन जगत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.