Palghar News : पालघरमध्ये पाच वर्षीय मुलीवर अत्याचाराचा धक्कादायक प्रकार; बालसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर!

POCSO Act : पालघरमध्ये पाच वर्षीय चिमुकलीसोबत झालेल्या अत्याचाराने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. बालसुरक्षेच्या प्रश्नावर प्रशासन आणि समाजाने गंभीर भूमिका घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पालघर : पालघर शहरातील पूर्वेकडे असलेल्या एका कार्यालयीन परिसरात एका पाच वर्षीय चिमुकली सोबत एका सुरक्षारक्षकाने अश्लील चाळे करून तिचा विनयभंग केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या सुरक्षारक्षकाला पालघर पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याला गजाआड केले आहे. त्याला दोन दिवसाची पोलीस दिली आहे.

