Palghar News : पालघरमध्ये पाच वर्षीय मुलीवर अत्याचाराचा धक्कादायक प्रकार; बालसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर!

पालघर : पालघर शहरातील पूर्वेकडे असलेल्या एका कार्यालयीन परिसरात एका पाच वर्षीय चिमुकली सोबत एका सुरक्षारक्षकाने अश्लील चाळे करून तिचा विनयभंग केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या सुरक्षारक्षकाला पालघर पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याला गजाआड केले आहे. त्याला दोन दिवसाची पोलीस दिली आहे..19 डिसेंबरच्या रात्री पालघर पूर्व परिसरातील एका सरकारी कार्यालयाच्या आवारात ही घटना घडल्याची माहिती आहे. या आवारात चिमुकली सोबत अश्लील चाळे करून या सुरक्षा रक्षकाने तिचा विनयभंग केला. त्यानंतर ही घटना उघडकीस आली आणि एकच खळबळ उडाली. पालघर पोलिसांनी ही घटना गांभीर्याने घेत तातडीने गुन्हा दाखल केला आणि तपास चक्रे फिरवून वीस डिसेंबर रोजी सुरक्षारक्षकाला ताब्यात घेतले..पालघरसारख्या भागात लहान मुली असुरक्षित असल्याच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणामध्ये पालघर पोलिसांनी बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अर्थातत पोकसो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून या प्रकरणाचे अधिक चौकशी पोलिसांकडून सुरू आहे.