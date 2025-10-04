महाराष्ट्र बातम्या

सातारा अन् पालघर जिल्ह्यातील दोन न्यायाधीश सेवेतून बडतर्फ; नेमकं प्रकरण काय?

उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या शिस्तपालन समितीकडून चौकशी होऊन अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
मुंबई: पालघर आणि सातारा जिल्ह्यांतील दोन न्यायाधीशांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याचे आदेश नुकतेच काढण्यात आले आहेत. सातारा जिल्हा न्यायाधीश धनंजय निकम, पालघर जिल्हा सत्र न्यायाधीश इरफान शेख अशी न्यायाधीशांची नावे आहेत. एक ऑक्टोबरपासून त्यांना पदमुक्त होण्यास सांगितले आहे.

