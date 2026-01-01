Vasai Virar Election : वसई-विरार महापालिका निवडणुकीत मात्तबर उमेदवारांची फौज; २ माजी महापौर रिंगणात!

विरार : वसई विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आता रंग भरू लागले आहेत. या निवडणुकीत ९४९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यातील आता ७५७ अर्ज पात्र ठरले आहेत. पात्र ठरलेल्या मध्ये दोन माजी महापुर. माजी उपमहापौर,३ माजी स्थायी समिती सदस्य आणि अनेक नगरसेवकांचा समावेश आहे. निवडणुकीचे अर्ज दाखल झाले असले तरी अजूनही निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गट महाविकास आघाडीत येईल या असे संकेत मिळत असल्याने बहुजन विकास आघाडीतील काही दिगजानी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची तयारी हि दाखवल्याचे सूत्र कडून समजते. .Faridabad Crime : मोटारीत अत्याचार करून पीडितेला रस्त्यावर फेकले; उत्तर प्रदेशच्या फरिदाबादेतील धक्कादायक घटना.वसई विरार महानगरपालिका निवडणुकीसाठी अनेक महत्वाच्या उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले असून या मध्ये बहुजन विकास आघाडी कडून सर्वात जास्त माजी पदाधिकाऱ्यांचे अर्ज आहेत. या मध्ये माजी महापौर प्रवीण शेट्टी आणि रुपेश जाधव ,माजी उपमहापौर उमेश नाईक आणि प्रकाश रॉड्रिक्स,माजी स्थायी समिती सभापती अजीव पाटील आणि प्रशांत राऊत यांचा समावेश आहे तर दुसऱ्या बाजूला बहुजन मधून भाजपात गेलेल्या माजी स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेने कडून तर माजी महाल बालकल्याण समिती सभापती माया चौधरी यांनी भाजपकडून अर्ज दाखल केले आहेत. या बरोबरच अनेक माजी प्रभाग समिती सभापती आणि माजी नगरसेवकांनी आपले नशीब पुन्हा अजमावण्याचा प्रयत्न केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.