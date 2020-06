निर्जला एकादशीनिमित्ताने आलेल्या 16 वारकऱ्यांना घेतले ताब्यात, सर्वांना केले क्वारंटाईन

पंढरपूर (सोलापूर) : श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर भाविकांसाठी बंद असले तरी आज निर्जला एकादशीच्या निमित्ताने राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या 16 वारकऱ्यांना प्रशासनाने ताब्यात घेतले. मोटरसायकल आणि अन्य खासगी वाहनांमधून हे वारकरी आज पंढरपूरला आल्याची माहिती पुढे येत आहे. या सर्वांना ताब्यात घेऊन त्यांची तपासणी करून क्वारंटाईन करण्यात येणार आहे.

कोरोनामुळे 17 मार्चपासून श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात आलेली आहे. आता धार्मिक स्थळे उघडण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली असली तरी त्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे दिलेले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची परिस्थिती लक्षात घेऊन याबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.

त्यामुळे पंढरपूरचे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर हे 30 जूनपर्यत भाविकांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीने घेतलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज निर्जला एकादशीच्या निमित्ताने राज्याच्या विविध भागातून 16 वारकरी आज येथे दाखल झाले. अनेकांनी चंद्रभागेचे स्नान करुन नगरप्रदक्षिणा पूर्ण करुन मंदिराच्या नामदेव पायरीचे दर्शन घेतले. हा सगळा प्रकार स्थानिक नागरिकांच्या लक्षात आल्यानंतर वीसहून अधिक वारकऱ्यांना रोखून प्रशासनाला कळविण्यात आले.

हे सगळे भाविक मोटर सायकल आणि खाजगी वाहनातून आल्याची प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे. हे सर्व वारकरी भाविक नांदेड, कोल्हापूर, नगर, सातारा, लातूर, उस्मानाबाद आदी भागातून आले आहेत. लॉकडाऊनचा नियम मोडून आलेल्या या वारकरी भाविकांची तपासणी करून त्यांना क्वारंटाईन करण्यात येणार आहे.

