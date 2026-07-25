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Pandharpur Ashadhi Ekadashi Live Updates : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा संपन्न

Breaking Marathi News Pandharpur Ashadhi Ekadashi Live Updates 25 July 2026 : सकल संतांच्या पालख्यांसमवेत सुमारे पंधरा लाखांहून अधिक वारकरी पंढरीत आल्याने पंढरीला जणू वैकुंठनगरीचे रूप आले आहे.
Pandharpur Wari Live Updates

Pandharpur Wari Live Updates

esakal

Devendra Fadnavis Vitthal Mahapuja in Pandharpur : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा संपन्न

पंढरपूर (जि. सोलापूर) : अवघ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या पंढरपूरच्या विठ्ठल-रूक्मिणीची आषाढी एकादशीची शासकीय महापूजा आज (ता.25) पहाटे अडीच वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते भक्तीभावाने व उत्साहाने संपन्न (CM Devendra Fadnavis Vitthal Mahapuja in Pandharpur) झाली. यावेळी मानाचा वारकरी म्हणून उपस्थित राहण्याचा मान बाळासाहेब माधव माने व त्यांच्या पत्नी प्रभावती बाळासाहेब माने (रा. गौरगांव, ता. कळंब जि. धाराशिव) या शेतकरी दाम्पत्याला मिळाला. इथे क्लिक करा...

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