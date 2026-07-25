Pandharpur Ashadhi Ekadashi : "बा विठ्ठला, राज्यातील प्रत्येक शेतकरी सुखी राहू दे..."; शासकीय महापूजेनंतर CM फडणवीसांचे पांडुरंगाला साकडे

पंढरपूर (जि. सोलापूर) : अवघ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या आषाढी एकादशीच्या शासकीय महापूजेचा सोहळा आज (ता. २५) पहाटे भक्तिमय वातावरणात आणि उत्साहात पार पडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते पहाटे अडीच वाजता श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा विधीवत संपन्न (CM Devendra Fadnavis Ashadhi Ekadashi Mahapuja) झाली..यंदाच्या महापूजेसाठी मानाचे वारकरी म्हणून धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील गौरगाव येथील शेतकरी दाम्पत्य बाळासाहेब माधव माने आणि प्रभावती बाळासाहेब माने यांची निवड झाली. ७० वर्षीय बाळासाहेब माने हे गेल्या २० वर्षांपासून आळंदी ते पंढरपूर अशी पायी वारी करत असून, यंदा त्यांनी पत्नीसह विठुरायाच्या दर्शनासाठी वारी पूर्ण केली..आषाढी एकादशीच्या शासकीय महापूजेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी दुपारीच पंढरपुरात दाखल झाले होते. आज पहाटे दोनच्या सुमारास ते पत्नी अमृता फडणवीस आणि कुटुंबीयांसह श्री विठ्ठल मंदिरात पोहोचले. पहाटे अडीच वाजता विठ्ठलाची शासकीय महापूजा पार पडली. त्यानंतर श्री रुक्मिणी मातेसही विधीवत महापूजा अर्पण करण्यात आली..Ashadhi Ekadashi Mahapuja : '20 वर्षे एकही वारी चुकवली नाही...'; मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत शासकीय महापूजेचा कोणाला मिळाला मान? धाराशिवमधील शेतकरी दाम्पत्य आहे तरी कोण?.विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना आषाढी एकादशीच्या शासकीय महापूजेचा मान यंदा सलग सहाव्यांदा मिळाला आहे. दरम्यान, महापूजेनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "बा विठ्ठला, राज्यातील प्रत्येक शेतकरी सुखी राहू दे. महाराष्ट्रभर समाधानकारक पाऊस पडू दे आणि सर्वांच्या जीवनात समृद्धी नांदो, अशी प्रार्थना आज विठुरायाच्या चरणी केली आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.