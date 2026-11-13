पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात परदेशी भक्तांसाठी ड्रेस कोड? मंदिर प्रशासन मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

कोट्यवधी वारकरी आणि विठ्ठलभक्तांचं श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात आता परदेशी भाविकांसाठी विशेष नियम लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विठुरायाच्या दर्शनासाठी परदेशातून येणाऱ्या भक्तांनी भारतीय संस्कृती आणि वारकरी परंपरेला साजेसा पोशाख परिधान करावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. यासाठी मंदिर प्रशासनाकडून वस्त्रसंहिता तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, या नियमांचं पालन करणाऱ्या परदेशी भक्तांना दर्शनासाठी थेट प्रवेश देण्याचा प्रस्तावही समोर आला आहे..पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात दरवर्षी लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. महाराष्ट्रासह देशाच्या कानाकोपऱ्यातून वारकरी आणि विठ्ठलभक्त पांडुरंगाच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी पंढरीत दाखल होतात. आता या भक्तांमध्ये परदेशातून येणाऱ्यांचीही संख्या आहे. परदेशी भाविकांनाही विठुरायाच्या दर्शनाची ओढ असते. मात्र, दर्शनासाठी येताना त्यांनी भारतीय संस्कृती आणि वारकरी संप्रदायाच्या परंपरेशी जुळणारा पोशाख परिधान करावा, अशी भूमिका पुढे आली आहे..Pandharpur News: कर्ज फेडूनही शेतकऱ्याच्या घराला ठोकले कुलूप! २० लाखांचे कर्ज; १६ ते १७ लाख भरूनही आणखी १२ लाखांची मागणी.याच पार्श्वभूमीवर मंदिरात परदेशी भक्तांसाठी वस्त्रसंहिता लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. यामध्ये पारंपरिक आणि धार्मिक वातावरणाला साजेसा पोशाख परिधान करणाऱ्या परदेशी भाविकांना दर्शनासाठी थेट प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे या नियमांची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार, याकडे भाविकांचं लक्ष लागलं आहे..या संदर्भात जिल्हाधिकारी आणि वारकरी महाराज मंडळींच्या सल्लागार परिषदेने एक ठराव मंजूर करून तो मंदिर समितीकडे पाठवला आहे. या ठरावाच्या आधारे वस्त्रसंहितेचे नियम निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. परदेशी भक्तांनी कोणत्या प्रकारचा पोशाख परिधान करावा, नियमांचं पालन कसं तपासावं आणि त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करावी, याबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार केली जात आहे..Pandharpur News : ऊस दरावरून पंढरपूरात वाद चिघळला; विठ्ठल कारखान्यावर आमदार अभिजीत पाटील समर्थक विरुद्ध शेतकरी संघटना आमने-सामने.दरम्यान, हा प्रस्ताव असून वस्त्रसंहितेच्या नियमांची अंतिम अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. मंदिर प्रशासनाकडून नियमावली निश्चित झाल्यानंतरच याबाबतचं चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे पंढरपुरात येणाऱ्या परदेशी विठ्ठलभक्तांसाठी नेमके कोणते नियम असतील, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.