Pankaja Munde: ''त्यांनी त्यांची बाजू मांडली...'' बीडच्या ओबीसी मेळव्यावर पंकजा मुंडेंची थेट प्रतिक्रिया

Pankaja Munde Absent from Beed OBC Rally: पंकजा मुंडे यांनी बीडच्या ओबीसी मेळाव्याला हजेरी लावली नाही. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे. त्यातच धनंजय मुंडे यांनी केलेलं विधान लक्षवेधी ठरत आहे.
संतोष कानडे
Beed OBC Melava: मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीचा हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय रद्द करावा,या मागणीसाठी बीडमध्ये शुक्रवारी ओबीसी एल्गार मेळावा संपन्न झाला. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा मेळावा झाला. मंचावर धनंजय मुंडे, गोपीचंद पडळकर, लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे यांच्यासह ओबीसीतील समाजघटकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

