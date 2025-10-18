Pankaja Munde: ''त्यांनी त्यांची बाजू मांडली...'' बीडच्या ओबीसी मेळव्यावर पंकजा मुंडेंची थेट प्रतिक्रिया

Beed OBC Melava: मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीचा हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय रद्द करावा,या मागणीसाठी बीडमध्ये शुक्रवारी ओबीसी एल्गार मेळावा संपन्न झाला. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा मेळावा झाला. मंचावर धनंजय मुंडे, गोपीचंद पडळकर, लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे यांच्यासह ओबीसीतील समाजघटकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मात्र ओबीसी मेळाव्याकडे पाठ फिरवली. मागच्या वर्षी झालेल्या मेळाव्यांनाही पंकजा मुंडे हजर नव्हत्या. तेव्हा धनंजय मुंडेही मेळाव्यांना हजर राहिलेले नव्हते. यावेळी धनंजय मुंडे हजर झाले मात्र पंकजांची अनुपस्थिती होती. शनिवारी त्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे..पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, छगन भुजबळ यांनी यापूर्वीही असे मेळावे घेतलेले होते. त्यांनी त्यांची बाजू मांडली असावी. मी अजून कोणाची भाषणं ऐकलेली नाहीत, थोड्यावेळाने कोण काय बोललं ते बघेन. काल मी शिवाजीराव कर्डिले यांच्या अंत्यदर्शनासाठी गेले होते..Suryakumar Yadav: '... तर मला भारताच्या वनडे संघाचंही कर्णधारपद मिळालं असतं', सूर्यकुमार नेमकं काय म्हणाला? वाचा.अंगावर येणाऱ्यांना शिंगावर घ्या, अशी भाषा धनंजय मुंडे यांनी केली होती. त्यावर पंकजा मुंडेंनी प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या, ते एक चांगले वक्ते आहेत. परंतु मी कोणत्याही भाषणावर बोलणार नाही. मी कधीही दुसऱ्यांच्या भाषणावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मी लेगच कुणाला प्रतिक्रिया देत नाही..Kaneri Math Swami Controversy : 'कणेरी मठाच्या काडसिद्धेश्वर स्वामींना कर्नाटकात प्रवेश बंदी घाला'; लिंगायत संघटनेची मागणी, काय आहे प्रकरण?.काय म्हणाले धनंजय मुंडे?आपला विरोध मराठा समाजाला नाही. परंतु मराठा समाजाची माथी भडकवणाऱ्या एकाला आपला विरोध आहे. मराठा समाजानेही याबाबत विचार केला पाहिजे. ओबीसी प्रवर्गापेक्षा ईडब्ल्यूएसमध्येच मराठा समाजाचा फायदा आहे. परंतु समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. आता ओबीसी समाजाने शांत राहून जमणार नाही, कुणी अंगावर आला तर त्याला शिंगावर घेतलं पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.