Pankaja Munde: ''मला कालच कळलं होतं...'', पंकजा मुंडेंनी सांगितली हेलिकॉप्टरबद्दलची माहिती

ZP Elections 2026: राज्याच्या पर्यावरणमंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने त्यांचा दौरा रद्द झाला आहे. छत्रपती संभाजी नगर येथून त्या लातूरच्या दिशेने निघाल्या होत्या. मात्र प्रवासाआधीच त्यांना बिघाडाची माहिती दिल्याने संभाव्य धोका टळला..या घटनेनंतर मंत्री पंकजा मुंडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की, मी सकाळी साडेदहा वाजता निघणार होते.. हेलिकॉप्टर विमानतळावरून टेक ऑफ होणार होते मात्र मला कळवण्यात आले मी जे हेलिकॉप्टर वापरत होते त्यामध्ये काही बिघाड आहे. मला कालही तसे वाटले होते की हेलिकॉप्टर जुने आहे. पण काय बिघाड आहे या टेक्निकल बाबतीत मी गेले नाही. मला दुसरे हेलिकॉप्टर पाठवण्यात येणार असे सांगण्यात आले आहे..Kashmir Tourism: पर्यटक निसर्गसुंदर 'लढाधार'च्या प्रेमात; पंतप्रधान योजनेंतर्गत रस्त्यामुळे काश्मीरच्या दुर्गम भागात पोहोचणे शक्य.दरम्यान, सोमवारी छत्रपती संभाजीनगरच्या वाळूज परिसरात झालेल्या प्रचार सभेत बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या होत्या की, जिल्हा परिषदेच्या प्रचारादरम्यान मी सतत हेलिकॉप्टरने प्रवास करत असल्यामुळे माझी आई देव पाण्यात ठेवते. विशेष म्हणजे या वक्तव्यानंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी, त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची माहिती समोर आली..Sunetra Pawar Beed Pune district : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पुणे आणि बीडचे पालकत्व, शासन निर्णय जारी.पंकजा मुंडे पुढे म्हणाल्या, राज्यात मोठी विमान दुर्घटना झाल्यामुळे सर्वांची मनं हादरली आहेत आणि लोकांच्या मनात टेन्शन आहे. असंख्य कार्यकर्ते मेसेज करत होते, ताई हेलिकॉप्टर विमान वापरू नका. हेलिकॉप्टरमध्ये बसायच्या आधीच मला क्लिअर केले होते, हेलिकॉप्टरमध्ये प्रॉब्लेम आहे आणि ते बदलावे लागेल.. त्यामुळे काही काळजी करण्याचे कारण नाही..''जेव्हापासून अजितदादांचा अपघात झाला आहे आणि त्यात त्यांचे निधन झाले आहे.. तेव्हापासून मी विचार करते की त्यावेळी त्या विमानातील लोकांना काय वाटले असेल, त्यांनी किती भयानक यातना आणि भय अनुभवले असेल. माझा स्वभाव आहे खोलात जाऊन विचार करण्याचा आणि त्या घटनेने आमच्या कुटुंबातील सर्व व्यथित आहेत.'' अशी भावना पंकजा मुंडेंनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.