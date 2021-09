By

अंबाजोगाईच्या सत्र न्यायालयानं करुणा शर्मा यांना अट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याबद्दल गौप्यस्फोट करण्यासाठी करुणा शर्मा परळीत पत्रकार परिषद घेणार होत्या. त्याआधी परळीत एका व्यक्तीवर चाकू हल्ल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. आता यावर पंकजा मुंडे यांनी ट्विटवरून सूचक अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरवर म्हटले की, अन्याय चुकीच्या लोकांच्यात ताकत असल्यामुळे होतो असे नाही, पराक्रमी हात बांधून बसतात म्हणुन होतो. शासन,प्रशासन,न्यायव्यवस्था कोणी आपल्या दारात नाही बांधू शकत हा विश्वास हरवू नये. wrong president should not be set!ही काळाची गरज आहे. परळी सुन्न आहे, मान खाली गेली आहे राज्याची अशा शब्दांत पंकजा मुंडे यांनी मत व्यक्त केलं आहे.

करुणा शर्मा यांनी धनंजय मुंडे यांच्यासंदर्भात अनेक गोष्टी पुराव्यानिशी उघड करणार असे फेसबुक लाइव्हमधून सांगितले होते. परळीत त्यांनी पत्रकार परिषदेत या गोष्टी उघड करू असं त्यांनी म्हटलं होतं. मात्र, आपल्याला जिवंत जाळण्याच्या आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या येत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. यासाठी परळीत जाण्याआधीच त्यांना अठक करण्यात आली. त्यांच्या गाडीत पिस्तुलही सापडले होते.